Tras su estreno virtual en julio pasado, el documental "La Sesenta-Crónicas de una lucha obrera", realización del colectivo de cine político Silbando Bembas, llegará desde el jueves 2 de septiembre a la Sala Fernando Birri del Cine Gaumont.

El filme retrata cómo trabajadores de esa emblemática línea de ómnibus piden justicia para David Ramallo, muerto en un accidente laboral, y mejores condiciones de trabajo.

Pero y tal como apuntó Lucía Casado, una de las integrantes de Silbando Bembas a Télam en ocasión del lanzamiento del material, "el objetivo es que la película sea un disparador para debatir cómo nos organizamos los trabajadores y trabajadoras para dar las peleas en cada gremio”.

El documental recoge el trayecto de organización y lucha de choferes y demás trabajadores de esa línea de colectivos que surca el AMBA, siguiendo el relato de uno de ellos, Santiago Menconi, a partir de las crónicas propias luego compiladas en el libro "Sesentazo; crónicas de un lockout".

"La instancia de exhibición presencial es muy importante para nosotres porque permite un debate colectivo posterior", puntualizó quien forma parte de Silbando Bembas, colectivo de cine militante nacido a finales de 2007 en la carrera de Comunicación Social de la UBA y, desde entonces, compañía audiovisual en diversas luchas populares de carácter sindical, socioambiental, de género, de derechos humanos y contra el gatillo fácil, entre otras, desde donde construyó otros dos largometrajes.

“Es importante que haya más cine de este tipo, cine político, militante, que busque contribuir con la lucha de la clase, de las mujeres. Un cine que no tenga una orientación comercial, si no cultural, política, artística, que le permita al público de la clase trabajadora verse representado, con sus intereses históricos, algo que no va a ser nunca el cine que produzcan Netflix, Amazon, Disney…”, opinó Casado.

El caso puntual de este filme parte en septiembre de 2016 cuando Ramallo muere aplastado por un colectivo que estaba reparando a causa de las precarias condiciones de seguridad laboral y esa pelea por justicia coloca a trabajadores de la 60 ante un monopolio empresarial que los obligará a reponer sus propias memorias de otras luchas.

Las funciones presenciales de "La Sesenta- Crónicas de una lucha obrera" serán, a partir del jueves, a las 15 y a las 20 en una de las tres salas del complejo que el Incaa posee en Av. Rivadavia 1635. (Télam)