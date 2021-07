La actriz y cantante argentina Maia Reficco y el estadounidense hijo de mexicanos Alex Hoyer encabezan "Kally's Mashup ¡Un cumpleaños muy Kally!", el paso de la serie juvenil a un largometraje que es la primera película de Nickelodeon Latinoamérica y cuyo estreno se anuncia por dicha señal de cable el próximo viernes a las 21.

La serie Kally’s Mashup” creada por Adam Anders y Anthony Falcón, se lanzó en octubre de 2017 a través de Nickelodeon donde atravesó una primera temporada en dos tramos (que acumularon 75 capítulos) y una segunda con otros 45 episodios.

Ahora, la tira musical cierra su camino con el largometraje "Kally's Mashup ¡Un cumpleaños muy Kally!" que se rodó en Colombia en marzo pasado.

La película fue escrita por Peter Barsocchini, creador del éxito “High School Musical” y “High School Musical 3-Senior Year” (2006-2020), y Adam Anders, también productor musical ejecutivo de la película y quien estuvo a cargo de la banda sonora que se compone de cuatro canciones originales nuevas y dos remixes.

El filme cuenta el alocado viaje que emprende la adolescente Kally (Reficco) días antes de su cumpleaños y conoce al ícono pop del momento, pero es entonces cuando Dante (Hoyer) no está dispuesto a perderla tan fácilmente.

"Kally's Mashup ¡Un cumpleaños muy Kally!" que tras su paso por Nickelodeon pasará a integrar la oferta de la plataforma de streaming Paramount+, cuenta con un elenco pan-regional, encabezado por Saraí Meza (Tina), Celeste Sanazi (Stefi), Tom CL (Kevin) y Johann Vera.

Télam: ¿Cómo fue la experiencia de encarar esta película tras el suceso de la serie?

Maia Reficco: Realmente fue una experiencia increíble, fue hermosa por donde la mires. Desde volver a vernos a ver el equipo de producción y conocer un equipo técnico nuevo, todo fue muy hermoso. También volver a interpretar a Kally, reencontrarnos con estos personajes y en el contexto que estamos viviendo nos hicieron sentir tan seguros que fue un placer gigante volver a este proyecto que tanto nos cambió la vida a todos.

Alex Hoyer: En la película se puede ver el crecimiento de los personajes. Van a haber situaciones distintas que nunca se dieron en las primeras dos temporadas del programa y creo que lo que más se va a notar va a ser la madurez de los personajes en cuanto a la relación que tienen. Hay situaciones más complicadas dentro de las relaciones de todos los personajes. Es una historia muy linda, es una historia que sé que va a mover a muchos y como siempre la amistad es muy fuerte, el estar ahí para nuestros amigos.

T: ¿Y cómo fue la experiencia de filmar en pandemia?

MR: Algo que quiero resaltar es que tenemos un equipo de producción que la está descosiendo, hizo un trabajo increíble desde cómo planificó hasta cómo ejecutó. Nosotros nos testeamos varias veces, todos los lunes se hacían 115 hisopados y siendo todos muy conscientes de que si nos cuidamos a nosotros cuidamos al otro también. Alex me sigue por todos lados con el alcohol, nos dan barbijos y por ejemplo una máscara que ya apoyé en la mesa no se puede usar, la cambiamos. Incorporamos esos hábitos. Yo trabajé mucho en la pandemia y jamás me sentí tan cuidada como acá, ni nadie se sacó el barbijo jamás.

AH: Desde que llegamos han hecho un gran trabajo, todos nos sentimos súper seguros. Después de estar un largo tiempo en casa y estar encerrados solamente salir y viajar era increíble, grabar una película era una incógnita, pero nos ayudó muchísimo la organización. Me sentí muy seguro desde que llegué y ha sido una burbuja de trabajo increíble.

T: ¿Dónde se filmó la película?

MR: Estuvimos grabando en Bogotá que es una ciudad hermosa con paisajes increíbles y donde trabajamos en Monserrat y La Candelaria, lugares donde estábamos como turistas felices y en la vida real también. Me acuerdo en una escena con Sari que decíamos que básicamente era ser nosotras, hablar como nosotras y ver las cosas que estábamos viendo y compartir con gente es muy hermosa con una energía súper positiva.

AH: Estuve en Bogotá en cuarentena y no se podía salir ni comer afuera y eso pega, pero en cuanto a la situación en el trabajo ha sido una experiencia positiva. La realidad es que trabajando con tantos cuidados se me olvidaba que estábamos en una pandemia de lo seguro que me sentía.

