La primera temporada de la serie adaptada del universo literario creado por el escritor británico J.R.R. Tolkien, "El señor de los anillos", desarrollada por Amazon Studios, finalizó su rodaje ayer en Nueva Zelanda y la producción anunció la fecha de estreno en la plataforma Amazon Prime Video para el 2 de septiembre del año próximo.

Los episodios de la entrega, que podrán verse semanalmente, estarán centrados en la Segunda Edad de la Tierra Media, varios miles de años antes de los eventos de "El señor de los anillos" y de "El Hobbit", y presentará a héroes y personajes que protagonizaron el nacimiento de importantes reinos y poderes oscuros que se extendieron y marcaron el futuro de ese mundo ficticio.

En mayo pasado, trascendió que la cineasta sueca-francesa Charlotte Brändström, conocida por su trabajo en otras tiras como "The Outsider" (HBO) o "The Witcher" (Netflix), había sido contratada para encargarse de la dirección de algunos capítulos, junto al español J.A. Bayona ("El orfanato", "Jurassic World: El reino caído") y al inglés Wayne Yip ("Doctor Who", "Hunters").

Durante la filmación de la serie, que comenzó en febrero pasado, también se confirmó el dato -ya rumoreado desde el inicio del proyecto- de que se tratará de una de las producciones más caras de la historia, con un presupuesto inicial que rondaba los 465 millones de dólares.

La información surgió a raíz de la publicación del Acta Oficial de Información del Gobierno neozelandés, cuyos documentos también indicaron que entre los planes de Amazon con este proyecto se encuentra la posibilidad de realizar otras cuatro temporadas de la serie en ese país.

En comparación, la descomunal cifra supera ampliamente a otras producciones del género de fantasía, como la exitosa "Game of Thrones", que tuvo una inversión promedio de unos 100 millones de dólares por temporada, mientras que cada uno de los seis episodios de la última entrega alcanzaron un costo de 15 millones.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que parte del presupuesto de esta primera parte incluye la adquisición por parte de Amazon en 2017 de los derechos de la historia creada por J.R.R. Tolkien, que costaron cerca de 250 millones de dólares.

El estatus que la serie alcanza gracias a su presupuesto va en línea curiosamente con la trilogía cinematográfica de "El Hobbit", también perteneciente al universo de Tolkien y dirigida por Peter Jackson, que hasta la actualidad sostiene el récord de ser la franquicia cinematográfica con un valor de producción de 623 millones.

En el elenco participarán Robert Aramayo ("Game of Thrones"), Owain Arthur ("Kingdom"), Nazanin Boniadi ("Counterpart") e Ismael Cruz Cordova ("The Catch"), y que J.D. Payne y Patrick McKay serán los showrunners de la serie. (Télam)