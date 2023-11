La segunda temporada de "The Last of Us", serie postapocalíptica basada en el megapopular videojuego homónimo, dará inicio a sus rodajes a principios de 2024, de acuerdo a las estimaciones de los ejecutivos de HBO sobre la eventual finalización de la huelga que el Sindicato de Actores de Estados Unidos lleva adelante desde el pasado 14 de julio.

Según informó el sitio especializado Variety, la noticia fue comunicada esta mañana en una conferencia de prensa por Casey Bloys, el director de la mencionada cadena -perteneciente al conglomerado Warner Bros. Discovery-, que aún tiene previsto estrenar la continuación de la tira recién en 2025.

"Ya tenemos todo delineado y estamos listos para arrancar ni bien termine la huelga", agregó por su lado Neil Druckmann, el creador y guionista del videojuego original, sobre la entrega que fue confirmada a fines de enero pasado, poco antes de que terminara de emitirse la primera temporada, gracias a su enorme recibimiento por parte de la crítica y las audiencias.

Al respecto, el guionista Craig Mazin -reconocido como el responsable de la miniserie "Chernobyl"- también agregó que ya "mapearon" todo lo que vendrá, y contó que había enviado el libreto del primer episodio de la futura temporada a horas del inicio de paro del Sindicato de Guionistas, que se extendió entre el 2 de mayo y el 26 de septiembre últimos.

"Es una certeza que no vamos a poder empezar a filmar cuando esperábamos poder hacerlo, lo cual es triste. Todos estamos con muchas ganas de arrancar", agregó.

"The Last of Us" se transformó en el estreno más visto en la plataforma HBO Max en su primer día disponible en el catálogo, superando incluso a "House of the Dragon", la precuela de "Game of Thrones", y a la segunda temporada del célebre drama juvenil "Euphoria".

Con los protagónicos del chileno Pedro Pascal y la joven actriz británica Bella Ramsey, la propuesta narra lo que sucede dos décadas después de que la civilización moderna cayera al desatarse una pandemia provocada por un hongo mutado que convierte a los humanos que infecta en una suerte de muertos vivientes, arrasando con el 60 por ciento de la población mundial.

En ese escenario, Joel (Pascal) es un experimentado superviviente que vive en una zona de cuarentena administrada duramente por militares dentro de lo que solía ser territorio estadounidense, y que recibe el encargo de sacar de contrabando a Ellie (Ramsey), una adolescente de 14 años que parece ser inmune a los efectos del hongo.

Sin embargo, lo que para Joel era un pequeño trabajo se convierte en un desafío, cuando el peligroso viaje en el que se embarcan obliga a la dupla a confiar el uno en el otro, más allá de sus personalidades e inseguridades, para sobrevivir en ese mundo hostil.

Tras su estreno, la serie obtuvo 24 nominaciones a los premios Emmy, entre ellas a Mejor serie dramática, Mejor actor principal para Pascal y Mejor actriz principal para Ramsey. (Télam)