Críticos cinematográficos seleccionados por la revista británica Sight & Sound determinaron las que a su criterio fueron las mejores películas de 2021, con la particularidad de que ya no se constriñe a las salas tradicionales, sino que figuran en su lista obras emitidas en plataformas, editadas en Blu-Ray, vistas en televisión y otros formatos, además de aquellas proyectadas en festivales y que aún no llegaron al público general.

Sight & Sound es una revista mensual de cine publicada por el British Film Institute que tuvo su primera edición en papel en 1952 y durante varias décadas compitió en liderazgo y opiniones entre los cinéfilos mundiales con la francesa Cahiers du Cinéma (1951) y Cinema (1948), del intelectual marxista italiano Guido Aristarco, de amplios vínculos con el cineclubismo argentino.

Los primeros títulos elegidos por críticos de S&S son “The Souvenir Part II” (Joanna Hogg, Gran Bretaña, 2021), y la lista sigue con “Petite maman” (Céline Sciamma, Francia, 2021), “Drive My Car” (Hamaguchi Ryūsuke, Japón, 2021), “Memoria” (Apichatpong Weerasethakul, Tailandia, 2021), “Titane” (Julia Ducournau, Francia, 2021), “El poder del perro” (Jane Campion, Gran Bretaña/Estados Unidos/Nueva Zelanda, 2021).

En sentido decreciente aparecen ”What Do We See When We Look at the Sky?” (Alexandre Koberidze, Georgia, 2021), “Summer of Soul” (Ahmir Khalib Thompson, Gran Bretaá. 2021), “Annette” (Leos Carax, Francia, 2021), “Wheel of Fortune and Fantasy” (Ryûsuke Hamaguchi, Japón , 2021), “La isla de Bergman” (Mia Hansen-Løve, Francia/Suecia, 2020), “The Green Knight” (David Lowery, Estdos Unidos/ Canadá, 2021).

Entre otras películas elegidas por S&S figuran “The Velvet Underground” (Todd Haynes, Estados Unidos, 2021) en el puesto 13, “Duna” (Denis Villeneuve, Estados Unidos, 2021) en el 14, “Spencer” (Pablo Larraín, Gran Bretaña/ Alemania/ Chile, 2021) en el 15, “El hoyo” (Michelangelo Frammartino, Italia, 2021), en el 20, “Nomadland” (Chloé Zhao, Estados Unidos, 2020) en el 22, “La crónica francesa” (Wes Anderson, Estados Unidos, 2021) en el 23 y “Cry Macho” (Clint Eastwood, Estados Unidos, 2021), en el lugar 49.

Una nota con los todos los títulos reconocidos y ampliada sobre los valores de cada filme se puede leer (en inglés) en https://www.bfi.org.uk/sight-and-sound/polls/50-best-films-2021. (Télam)