"Una obra redonda", la pieza teatral basada en la vida y obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se presentará el sábado 9 de julio, a las 20.30, en el teatro Margarita Xirgú, del barrio porteño de San Telmo, un espacio de gran carga simbólica debido a que en ese lugar el mítico grupo protagonizó dos memorables conciertos.

“Presentar la obra en el teatro Margarita Xirgú tiene una connotación muy importante para nosotros, actores, músicos y productores”, destacó Fernando Casas, guionista y actor de la obra, quien recordó que "ahí Los Redondos tocaron dos veces, en 1979 y 1982, en plena dictadura. En una de ellas no estuvo el Indio y cantó el ‘Negro’ Fontova".

En tal sentido, cabe destacar que la pieza acaba de ser montada en el bar El Polaco, de Salta, lugar en donde el grupo tuvo su show debut en 1978, según palabras del propio Indio Solari.

Rutinas, performance, audiovisuales y banda en vivo conforman este homenaje desde el teatro a la obra de la mítica banda argentina, pero también un recorte histórico del país entre 1976 y 2001, fechas del nacimiento y último recital de la agrupación liderada por el Indio Solari y Skay Beilinson.

Para la presentación del 9 de julio, también habrá una muestra fotográfica de Andrés Violante con fotos de shows de Los Redondos entre 1987 y 2000, a la vez que los responsables de la obra entregarán una plaqueta de reconocimiento a las autoridades del teatro.

“Cuando tomamos contacto con el público después de las funciones nos pasa algo muy característico: los más grandes, los que tienen entre 40 y 50 años nos dicen que la obra los transportó a lugares donde alguna vez vieron a los Redondos, ya sea River o la Esquina del Sol”, había comentado Casas a Télam, en una entrevista realizada a fines del año pasado.

Por su parte, la directora del espectáculo Vero Fucci había expresado: “Creo que la obra transmite un pedazo de nuestra historia: te gusten o no Los Redonditos, seas ricotero o no, hay cosas que te van a identificar, que te van a generar empatía y que te van a llevar a diferentes momentos de la vida, ya no de la banda, sino de cada una y de cada uno”. (Télam)