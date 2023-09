El bandoneonista y compositor Pablo Mainetti animará el domingo en el porteño Centro Cultural Borges una nueva entrega del “Ciclo de Compositores e Intérpretes de Argentina” donde hará foco en la obra “La vuelta al bulín”, creada a partir del filme homónimo de 1926 dirigido por Luis Ferreyra, y, entre otras propuestas sonoras, habrá homenajes a Gerardo Gandini, Francisco Kropftl y Mario Davidovsky.

“Hay tres piezas que, más o menos, dan un poco vuelta alrededor de estos tres compositores que son, dentro de un grupo mayor, tres hombres importantes para lo que fue la evolución de la música en este país”, subrayó Mainetti durante una entrevista con Télam.

El concierto gratuito que desde las 18 tendrá lugar en el auditorio Astor Piazzolla del complejo sito en Viamonte 525, reunirá al músico con un grupo integrado por Patricia Da Dalt (flauta), Lucrecia Jancsa (arpa), Kristine Bara (viola), Lucía Kohan (violín), Eleonora Ferreyra (bandoneón), Armando de la Vega (guitarra), Hernán Possetti (piano) y Cristian Basto (contrabajo).

La séptima función del espacio promovido por Marcelo Delgado y orientado a la música contemporánea, recibirá el personal e inspirado sonido del autor e intérprete nacido en Buenos Aires en 1971.

El intérprete que integra el Quinteto Astor Piazzolla, grabó dos discos con su grupo (“Gran Hotel Victoria”, de 2000 y “Tres Rincones”, de 2004) y otro par con el guitarrista César Angeleri, vivió seis años en Barcelona (1992-1998) y además creó numerosas obras de cámara y sinfónicas.

“Entonces lo que yo busqué fueron músicas que estuvieran en principio un poco no vinculadas al tango, pero lo que me he dado cuenta es, como decía un viejo escritor, que la pampa aunque cierres las puertas se te mete por abajo y el tango hace lo mismo con mi música y veo que se me ha colado”, comenta el creador.

Sobre ese filo tanguero, Mainetti apunta que en el caso de la película muda “La vuelta al bulín” que será proyectada en el cierre del recital “como el tango ya está en la pantalla escribí una música que acompañe pero sin entrar allí”.

El “Ciclo de Compositores e Intérpretes de Argentina”, homenaje a Gandini a una década de su fallecimiento y por el espacio pasaron el Colectivo Gandini, Luis Orias Diz, Ensamble Neo, el dúo Bavio-Cabezaz, Carmen Baliero y Aglomerado Ensamble de flautas. (Télam)