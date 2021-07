El titular del Juzgado Federal número 1 con competencia electoral en la Provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, observó hoy la precandidatura a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Cinthia Fernández, al considerar que no es natural del distrito Bonaerense. Al igual que lo hizo con los precandidatos Diego Santilli y Daniel Gollan, al considerar que no son naturales del distrito bonaerense ni reúnen los dos años de residencia inmediata mínima requerida, es que le dio a la modelo un lapso de 48 horas para clarificar su situación. Para demostrar que llevan más de dos años residiendo en el distrito donde se postulan, los candidatos deben acompañar prueba documental caso contrario corren riesgo las candidaturas. La modelo se lanzó por el partido Unite, el mismo que consagró como diputada por Santa Fa a la modelo Amalia Granata. Respecto a Gollan, la observación es porque no estaría cumpliendo con la condición estipulada en el artículo 48 de la Constitución Nacional que determina que "para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de 25 años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella". Sin embargo, desde el entorno de Gollan aseguraron que tiene domicilio en Ituzaingó y que residió durante 30 años entre esa jurisdicción y Merlo

Ramos Padilla repitió las mismas observaciones en los casos de las candidaturas de Santilli y del ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi, el precandidato número siete de la lista de "Es Juntos". Cerca de Santilli explicaron que presentarán ante el juzgado la documentación que certifica y respalda que Santilli tiene más de dos años viviendo en el municipio de Tigre. SOF/MG/OM NA