La rapera marplatense La Joaqui está de regreso con su nuevo single y video de "38", un RKT con métrica trapera inspirado en el empoderamiento de las mujeres, secundada por Kenzy y May Creizy, dueñas de un flow tan combativo como el suyo.

En esta ocasión, la cantante quiso aportar a la visibilidad de sus talentosas invitadas, que por el momento "no cuentan con los recursos para darse a conocer por el gran público".

Kenzy -novel figura de la música urbana de Zona Sur del Gran Buenos Aires- y May Creizy -proveniente de José C. Paz- aceptaron la invitación y formaron parte de este nuevo lanzamiento que tiene a Gusty DJ como productor.

Antes de instalarse como una de las grandes figuras de la música urbana nacional, La Joaqui se dio a conocer como freestyler como semifinalista de la Red Bull Batalla de 2013, siendo la primera mujer argentina en llegar a esas instancias.

Y del rap saltó al trap, donde encontró su lugar en los momentos fundacionales del género, demostrando así que se trataba de un estilo que iba más allá de los estereotipos, y en el último tiempo se ha consolidado dentro del RKT a partir de exitosas colaboraciones con otras figuras del género como L-Gante y El Noba.

"Lo que más me gusta es la Cumbia 420, pero también me encanta el rap. Siento que el tiempo pasa y la gente va queriendo escuchar otras cosas. Y uno como artista tiene que buscar la versatilidad y saber desenvolverse en todos los sonidos. Es lo que lo hizo eterno a Snoop Dogg", sostuvo en febrero la cantante durante una charla con Télam. (Télam)