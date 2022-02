La Joaqui sostuvo que como feminista está "buscando deconstruir al mundo sin tener que cancelar a nadie" y alertó que al público hispano todavía le "cuesta escuchar a una mujer diciendo lo mismo que un hombre, como si una mujer no pudiera disfrutar de su sexualidad".

En una charla con Télam, la cantante urbana reflexionó acerca de sus primeros pasos en la escena urbana, cuando debió pagar un "derecho de piso" por el éxito de "Ay Papi" que grabó junto a su amiga Cazzu, "una compañera de guerra, muy relevante a nivel musical y personal".

Télam: ¿Cuándo te encontraste con el estilo "guarango" y por qué lo asumís como una reivindicación?

La Joaqui: No es que quiero escribir una guarangada porque sí. Primero pensé por qué Anuel podía cantar así y si lo hacía una piba estaba mal. Fue hacer lo mismo para ver qué decía la gente. Y a muchos no les gustó, y me acusaron de ser una misógina, los mismos que corean los temas de Anuel, que igual es un artista que me encanta. Pero me molestaba que no hubiera nadie haciendo eso en habla hispana. Afuera ya se superó con artistas como Cardy B y Nicky Minaj, que dicen más guarangadas que otra cosa. Sin embargo, nadie duda que son de lo más "mainstream". Yo también quiero ser campeona por eso ¿Por qué no puedo?

T: Alguna vez dijiste que es más importante la deconstrucción que la cancelación ¿Por qué?

LJ: Salvo que se trate de un acosador de menores o algo así, no creo en la cultura de la cancelación. Pasa que uno dice algo fuera de lugar y ya se lo cancela. Yo como feminista estoy buscando deconstruir al mundo sin tener que cancelar a nadie. La deconstrucción lleva un proceso. Uno está aprendiendo, tanto las mujeres como los hombres fueron igual de sometidos por las cosas que nos han impuesto. Si un hombre llora es un maricón, por ejemplo. Para los hombres también es bastante difícil no asumir que sentir es sinónimo de debilidad. Anular a una persona porque está aprendiendo es una locura. Lo importante de nuestra enseñanza es acompañar ese proceso de cambio.

T: Entre otras deconstrucciones, se está dando un cruce entre el rock y la música urbana, aunque todavía hay muchos detractores ¿Cuál es tu posición sobre el tema?

LJ: Honestamente creo que debe ser muy difícil para personas criadas con el Indio Solari, que escribe las canciones más hermosas del mundo, entender que esta bueno algo que dice "con la tanga colorada". Debe ser muy difícil comprenderlo desde ese lugar. El rock fue una revolución y una respuesta a un montón de cosas que pasaban, y nosotros también tratamos de que sea un movimiento social y cultural. Tal vez en otro idioma y los idiomas tardan en aprenderse. La onda es que sea orgánico, entonces buscaré palabras nuevas para que se me entienda. Vale un montón que el Indio haya respaldado públicamente a Wos, porque hay grietas en todos lados. No sólo en la política, sino también en los géneros, el arte y el cine. Está bueno quebrar esas grietas, pero no lo vamos a hacer en un día. (Télam)