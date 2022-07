De cara a su estreno de The Whale en el Festival Internacional de Cine de Venecia -que se realizará del 31 de agosto al 10 de septiembre-, la compañía A 24 dio a conocer una imagen de Brendan Fraser en la que luce irreconocible, ya que interpreta a un hombre que pesa casi 300 kilos. El drama dirigido por Darren Aronofsky, quien anteriormente hizo El cisne negro y ¡Madre!, representa el primer protagónico importante del actor estadounidense en mucho tiempo. La cinta está basada en la novela de Samuel D. Hunter y cuenta la historia de Charlie, un profesor de historia que da clases online y sufre un severo cuadro de obesidad, motivo por el que está recluido en su casa. Y en medio de un panorama complicado, intenta volver a vincularse con su hija adolescente, interpretada por Sadie Sink, la joven actriz que le da vida a Max en Stranger Things. "Lo único que puedo decir es que esta película es algo nunca antes visto", manifestó Fraser en una entrevista, sin dar más detalles de la trama. El elenco se completa con Samantha Morton, Ty Simpkins, Hong Chau, Sathya Sridharan, Huck Milner y Ryan Heinke; mientras que Aronofsky también estuvo a cargo del guión. Otro de los grandes proyectos de Fraser para la pantalla grande es Killers of the Flower Moon, un thriller de Martin Scorsese basado en la novela homónima de David Grann que se estrenará en mayo de 2023. La mega producción está protagonizada por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, quien también se desempeña como productor, y también actúan Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Jason Isbell y Scott Shepherd, entre otros. Por otra parte, Brendan también tiene pendiente el estreno de Brothers, una comedia dirigida por Max Barbakow, en la que comparte pantalla con Josh Brolin, Peter Dinklage, Glenn Close, Taylour Paige y William Tokarsky. Y tantos compromisos no son poca cosa en la carrera del actor que, en el mejor momento de su carrera, desapareció de los medios y tiempo después reveló que se debió al cansancio corporal que sufrió luego de protagonizar tres películas de La Momia, por la tristeza que le implicó la muerte de su madre y por el abuso que sufrió de parte del periodista Patrick Berk en 2003. MBC/PT NA