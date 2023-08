Fabián Cardozo, guitarrista tucumano radicado hace 15 años en Suiza, estrenará en directo el repertorio de su álbum debut “Solo Juan”, donde interpreta obra de su coterráneo Juan Falú, con un recital que mañana desde las 21 tendrá por sede a la sala Bargoglio del barrio porteño de Flores.

En la presentación en el local de Bacacay 2441, Cardozo estará acompañado por el propio Falú, por otro gigante de la guitarra como Carlos Moscardini y por el cuarteto de cuerdas Khunpa.

Formado y estudioso de la guitarra clásica, un territorio sonoro que le abrió las puertas de Europa, el músico encontró en las composiciones de Falú una suerte de puente capaz de conciliar las raíces folclóricas con la academia.

“Aunque yo venía trabajando con la música clásica, al incorporar en mis recitales música de Juan descubrí que era muy bien recibida. Entonces me empecé a animar y volví a cantar también”, repasa Cardozo durante una charla con Télam.

El intérprete, hijo de una familia que tenía un comedor popular en San Miguel donde a la hora de la siesta se armaban una suerte de peñas, confiesa que “hoy, mirando para atrás, me doy cuenta que todas esas guitarreadas, todos esos encuentros, sobre todo con Juan Falú, son para tan o más importantes que los estudios académicos que hice”.

Del reencuentro también personal con Falú en Suiza ya que Fabián es docente en la Academia de Música de Basilea (una ciudad de 250.000 habitantes donde, asegura, “hay mucha música y muchos músicos”) fue surgiendo la idea y la necesidad de registrar un álbum de música argentina compuesta por el artista, de 74 años.

“Sólo Juan”, editado en Argentina por el sello independiente de Paraná Shagrada Medra, reúne las piezas “Donata Suárez”, “Luz de giro”, “Repiqueteadita”, “A San Juan”, “Letanía por Juana”, “Laurel”,

“Zamba del arribeño”, “Rebalsado”, “Gato panza arriba”, “Solo así”, “Taxco por siempre”, “Rosario Pastrana” y “Zamba para Illan”, este último compuesto por Falú para el hijo mayor de Cardozo.

Se trata de composiciones instrumentales de alto virtuosismo y canciones para guitarra y canto, con letras del mismo Juan y también de duplas conformadas con los poetas Pepe Núñez, Néstor Soria y Carlos Herrera.

“Hace varios años que venimos armando conciertos y diálogos cuando Juan viene a Suiza donde encaramos como unas guitarreadas con público que para mí han sido una escuela para ir conociendo más profundamente ese material y eso es lo que me impulsó a grabar el disco en esta etapa dedicada exclusivamente al folclore”, señala Fabián quien con la presentación porteña cerrará una visita que incluyó otros tres conciertos junto al violinista Juan María Braceras, de Rauch y también radicado en Suiza.

Télam: ¿Qué te llama la atención de la obra de Falú?

Fabián Cardozo: Me gusta esa libertad que genera Juan con sus obras que tienen una partitura y su propia versión pero que no están cerradas y dejan un margen para la improvisación, para la propia impronta. Y por otro lado y aunque él no lo asume, guitarrísticamente se trata de obras que son bien complejas y que también invitan a un desafío al abordarlas.

T: ¿Qué sentís que llama la atención al público europeo del sonido folclórico argentino del que Juan es uno de sus baluartes?

JF: El sonido de la música de Juan es complejo, incorpora colores nuevos que tomó de su exilio en Brasil y eso lo hace rápidamente interesante para aquella persona curiosa que es capaz de descubrir la picardía y el juego que también contiene. Pero por otro lado, considero que a la gente le llega lo auténtico y para mí hacer folclore es algo muy cierto, muy íntimo.

T: ¿Y cómo se vincula esa experiencia con abordar la música clásica?

FC: Mucho más de lo que podría pensarse. Si yo voy a tocar una obra de Johann Sebastian Bach tengo que escuchar cómo se hacen los adornos, cómo se armoniza, no es que agarro una melodía y arranco libremente. Y en el caso de las obras de Juan mi propuesta musical también fue intentar tomar su música del modo más original posible a partir de mis arreglos y mis variaciones dentro de su estética para poner toda mi impronta al servicio de resaltar su obra.

