Voxpop, agrupación de música a capella que lleva 20 años de recorrido, regresará a los escenarios con dos conciertos -el sábado 16 de octubre en Paseo La Plaza y el viernes 29 en el Centro Cultural San Isidro-, donde hará un repaso por sus clásicos y presentará canciones nuevas, sketches y momentos más destacados de su historia.

“’Voxpop en concierto’ es un recital a pura emoción; y queremos compartirlo con quienes disfrutan de la música, como lo hicimos durante estos veinte años”, expresaron los siete integrantes del grupo que desde 2002 asumieron el desafío de hacer música sin instrumentos y a partiendo del humor.

Mariano Avruj, Javier Diez, Matias Hilaire, Axel Jeannot, Pablo Kaloustian, Hernan Laperuta y Oscar Llobenes integran la formación que para este reencuentro con el público prepara versiones de “Bohemian Rhapsody” (Queen), “Come Together” (The Beatles), “Bombón asesino” (Los Palmera) “Tirá para arriba” (Zas) y With or without you” (U2), entre muchos otros.

Las entradas para asistir al show del sábado 16 de octubre en Paseo La Plaza puede conseguirse por Plateanet y las del viernes 29 de octubre en el Centro Cultural San Isidro a través de Passline.

Voxpop fue distinguido como “Personalidades Destacadas de la Cultura” por la Legislatura Porteña y nominado en varias oportunidades a los Premios Hugo al teatro musical, premio que ganaron por los mejores arreglos musicales.

A lo largo de su trayectoria, desarrolló una notable reputación por la originalidad de sus versiones de temas de diversos estilos musicales. (Télam)