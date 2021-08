"On My Way", el nuevo single de Natalie Imbruglia

La cantante y actriz australiana-británica Natalie Imbruglia estrenó en plataformas digitales "On My Way", el tercer adelanto de su próximo álbum "Firebird" que será lanzado el próximo 24 de septiembre a través de BMG.

"Es una de mis canciones favoritas del álbum y fue coescrita con el increíble Eg White. ¡Es una canción sobre fluir! Esas mañanas que te despiertas y te sientes invencible. No puedo esperar a cantarla en vivo", sostuvo la artista, a través de un comunicado de prensa.

Su nuevo álbum fue fue escrito en una variedad de ubicaciones internacionales junto artistas y productores como Albert Hammond Jr de The Strokes, Romeo Stodart de The Magic Numbers, KT Tunstall, Eg White (Adele, Dua Lipa, Sam Smith), Luke Fitton (Little Mix, Girls Aloud) , Fiona Bevan (One Direction, Ed Sheeran), Rachel Furner (Little Mix, Jason Derulo, Craig David), entre otros.

MIRÁ TAMBIÉN Arjona anunció por redes sociales la salida de su nuevo disco Negro

= = = = =

Lorde presenta este viernes su tercer álbum "Solar Power"

La artista multiplatino ganadora del Grammy Lorde, que encabezará la serie de conciertos "GMA" en el Central Park de Nueva York, lanzará mañana su tercer disco de estudio "Solar Power" a través de Universal Music de Nueva Zelanda.

Para celebrarlo, la artista publicó esta semana su último adelanto "Mood Ring", disponible en todas sus plataformas digitales junto a su video oficial, según informó a través de un comunicado de prensa.

"Esta es una canción que me emociona mucho; es muy divertida para mí. Obviamente, al hacer este álbum me sumergí profundamente en la cultura Flower Child de los 60. Quería entender la vida de la comuna, saliendo de la sociedad y tratando de empezar de nuevo. Eso realmente me resonó al escribir este álbum. Una cosa que se me ocurrió como un gran paralelo entre ese tiempo y nuestro tiempo es nuestra cultura de bienestar y nuestra cultura de espiritualidad, pseudoespiritualidad, bienestar, pseudobienestar", sostuvo.

Y concluyó: "Cosas como comer una dieta vegana macrobiótica o quemar salvia, guardar cristales, leer cartas del tarot o tu horóscopo. Estas eran todas las cosas en las que estaban incursionando en ese entonces, y en las que mis amigas y yo estamos incursionando hoy. Yo estaba como "Creo que hay una canción pop aquí". Así que esta es mi mirada extremadamente satírica a todas esas vibraciones".

= = = = =

Zoé inauguró su gira por Estados Unidos

Con un show en el House of Blues de Chicago, el grupo mexicano Zoé le dio inicio a una extensa gira por Estados Unidos, en el marco de las presentaciones de su séptimo álbum de estudio "Sonidos de Karmática Resonancia".

Con un espectáculo sumamente especial por ser el primero que la agrupación liderada por León Larregui ofrece para un público presencial durante la pandemia de coronavirus, el grupo se adentrará, bajo la producción de Live Nation, a un recorrido de 28 fechas por ese país hasta mediados de octubre.

En 2019, al finalizar la gira Aztlán, su vocalista y líder de la banda sintió una necesidad de regresar al estudio de inmediato, pero la crisis sanitaria terminó por posponer por varios meses el proyecto, hasta que finalmente de ese reencuentro, surgieron las nuevas canciones que están presentando en directo.

= = = = =

Fernando Cabrera y Lola Membrillo, entre los invitados de Bolsa de Naylon

La banda montevideana Bolsa de Naylon, que mezcla el math rock con el jazz, la música de cámara y ritmos tradicionales del Uruguay, presenta un nuevo trabajo discográfico que incluye colaboraciones con Fernando Cabrera y Lola Membrillo (de Perotá Chingó).

Entre el rock alternativo, el jazz experimental y la canción, el grupo liderado por Diego Cotelo estrena un nuevo EP que conserva incluso algunas grabaciones originales de los demos con otras registradas profesionalmente en el estudio de grabación.

El lanzamiento es también el debut de la compositora Elena Ciavaglia como nueva incorporación de la agrupación que se completa por Juan Chilindrón, Juanma Cayota, Inés Agosto y Emiliano Pereyra.

(Télam)