La Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto" celebrará los 40 años del lanzamiento del disco "Clics Modernos", de Charly García, con dos conciertos gratuitos, uno de ellos en La Plata y el otro en el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK).

La primera de las presentaciones se llevará a cabo el miércoles 8 de noviembre, a las 20, en la sede del Club Estudiantes de La Plata; en tanto que el viernes 10, a las 20, será el turno del CCK.

Los conciertos contarán con curaduría, arreglos y orquestaciones de Juan "Pollo" Raffo; Lucía Zicos como directora invitada, y la participación especial del grupo tributo Piano Bar y el alma matter de Sueter Miguel Zavaleta.

La primera parte del programa contemplará tres interpretaciones que representarán a los tres grupos que conformó Charly García antes de su carrera solista.

Así sonarán el "Tema de Natalio" de Sui Géneris, "Hipercandombe" de La Máquina de Hacer Pájaros y "Desarma y sangra" de Serú Girán.

Luego se abordarán de manera completa y respetando el orden en el que aparecieron en el álbum las composiciones de "Clics Modernos".

De esa manera, pasarán "Nos siguen pegando abajo", "No soy un extraño", "Dos cero uno (Transas)", "Nuevos trapos", "Bancate ese defecto", "No me dejan salir", "Los dinosaurios", "Plateado sobre plateado (Huellas en el mar)" y "Ojos de videotape".

A modo de cierre, será el turno de cuatro temas incluidos en los dos discos posteriores a la placa homenajeada, a saber, "Promesas sobre el bidet" de "Piano Bar", lanzado en 1984; y "Necesito tu amor", "Adela en el carrousel" y "No voy en tren" de "Parte de la religión", de 1987.

"Clics Modernos" fue publicado el 5 de noviembre de 1983 y para su 40º aniversario, entre otras celebraciones, se prevé un acto de inauguración de la "Charly García Corner", en la esquina de Nueva York en donde el astro del rock argentino se tomó la icónica foto de la portada. (Télam)