Un concierto para celebrar el Día de la Mujer reunirá el próximo miércoles en el Centro Cultural Kirchner (CCK) a la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto que inicia su temporada bajo la batuta de Lucía Zicos, principal directora invitada del elenco en 2022, con las artistas Nora Sarmoria, Nuria Martínez, Sonia Possetti, Eleonora Eubel, Julia Sanjurjo, Ingrid Feniger, María Laura Antonelli y Patricia Sosa.

“La idea nació como una voluntad de la Orquesta Nacional de Música Argentina (ONMA) de querer homenajear a la mujer en la música y poder convocar a algunas referentes de algunos estilos para entregar una pequeña muestra de todo el talento femenino que hay”, señala Zicos durante una entrevista con Télam.

De cara al concierto gratuito que se desarrollará el 9 desde las 20 en el Auditorio Nacional del CCK, la directora resalta que “con estas súper solistas, arregladoras y compositoras van a ver un espectáculo fantástico que contempla el gran desafío de preparar estilos tan diferentes lo que obliga a inmediatamente cambiar el chip”.

Es que la presentación hará que el conjunto fundado por Filiberto en 1931, potenciado por su carácter estatal en 1948, renombrado en 1973 y hoy integrante de la Dirección Nacional de Organismos Estables, deberá moverse al ritmo y al repertorio de las artistas invitadas y homenajeadas.

MIRÁ TAMBIÉN El Festival Internacional de Cine de Comedia abre la convocatoria para su octava edición

La pianista Sarmoria ejecutará tres piezas acompañada por Martínez (aerófonos andinos y flauta); Possetti hará desde el piano su propio repertorio tanguero; las músicas jazzeras de la pianista y cantante Eubel tendrán arreglos de Sanjurjo y los vientos de Feniger; la pianista académica Antonelli estrenará en su set la obra “Gravitación de los océanos internos”; y Sosa interpretará tres canciones con sus letras bajo arreglos de Zamar.

Apenas una semana después, el mismo escenario acogerá nuevamente a la ONMA y a Zicos en el segundo de los ocho programas previstos este año para un "Homenaje a Raúl Carnota” con arreglos de Guillermo Cardozo Ocampo y las interpretaciones de Lorena Astudillo, y Juan Iñaki.

“Ese concierto será muy especial porque lo preparamos en marzo de 2020 y llegamos a hacer el ensayo general pero no pudimos tocar por la pandemia que nos puso en una coyuntura bastante dura como humanidad. Imagino que reencontrarnos en torno a ese repertorio va a remitirnos un poco a ese momento histórico y con una emotividad muy especial”, comenta quien fuera Directora Titular de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y Directora Asistente de la Orquesta Académica del Teatro Colón.

Para Zicos, que actualmente es catedrática y Coordinadora Académica de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina, misma casa de estudios donde se doctoró en Música, “el folclore formaba parte de lo que se escuchaba cotidianamente en mi casa de Avellaneda y por eso no me es un lenguaje para nada ajeno”, según apunta.

MIRÁ TAMBIÉN Abel Pintos deslumbró en la Primera repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia

Télam: ¿Qué significa haber sido designada como principal directora invitada de la Filiberto en 2022?

Lucía Zicos: La noticia la recibí con una gran alegría porque todas las colaboraciones que hice allí fueron siempre muy productivas y con buenos resultados. Se trata de una orquesta que tiene la capacidad de abordar diferentes géneros al pasar de ser una típica a hacerse cargo de toda la música argentina y esa ductilidad no es para nada común, ya que viene de una tradición muy popular y camino hacia lo académico, mientas que quienes la dirigimos tenemos un camino inverso.

T: ¿Qué va a permitir el hecho de que trabajes más regularmente con la ONMA?

LZ: Una labor más asidua nos va a posibilitar establecer objetivos y trabajar en pos de ellos, como la construcción de un sonido propio o una identidad sonora a partir del conocimiento. En el año hay ocho programas (alguno con más de un concierto), siendo la mitad de repertorio académico y cuatro de carácter más popular lo que implica llevar adelante un repertorio que no es el tradicional para un director de orquesta, lo que nos lleva a preguntarnos si no debiera ser así en la Argentina.

T: ¿Aún no está incorporada la música argentina a la carrera de dirección de orquesta?

LZ: No. La formación del director de orquesta está más orientada al repertorio europeo y allí hay una falencia si tomamos nota que estamos en un momento de expansión donde se tiene a hacer sinfónicas todas aquellas tradiciones musicales vernáculas.

T: ¿Y qué sucede con las mujeres en esa disciplina?

LZ: Lo de estar estudiando una profesión de hombres me vino de afuera porque yo elegí estudiar lo que me gustaba. Pero es cierto que entonces éramos 10 varones y dos mujeres y cuando hacía bien un trabajo me decían “lo hacés como un hombre”, algo que quizás se debiera a la falta de referentes mujeres. Ahora, en cambio, somos más docentes mujeres y de a poco estos espacios que parecían que eran de un género empiezan a abrirse. (Télam)