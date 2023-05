"La extorsión" llega mañana a la plataforma HBO Max luego de pasar por salas con buenos números, en lo que fue una apuesta a un thriller con "condimento político" de Juan José Campanella como productor del filme protagonizado por Guillermo Francella.

"Esto que en cualquier país del mundo puede solo tener condimentos mafiosos, en Argentina tiene ese gran condimento que es todo lo político. La complicidad con la corrupción y el narcotráfico. Es un nivel más de lectura para el argentino", dijo Campanella a Télam sobre la historia dirigida por Martino Zaidelis.

En la película, Francella encarna a Alejandro Petrosián, un piloto al que le descubren un secreto y por el cual será chantajeado por los servicios de inteligencia.

"Es una historia que tiene mucho de realidad o, al menos, de lo que se puede leer en las páginas de Política de los diarios: espías al servicio de las ramas más oscuras del poder", dijo sobre e filme.

"Lo que a mi más me gustó de la extorsión es que es un género que no se ve mucho en Argentina. Es el género de (Alfred) Hithcock, el de una persona contra todo un aparato. El del gran novelista Robert Ludlum. Me hizo acordar a `Sin salida´, con Kevin Costner. Me encanta ese género y estaba muy bien el guion. Martino me daba mucha seguridad en la dirección", comentó Campanella.

La película, que cuenta con un sólido elenco (Andrea Frigerio, Pablo Rago -también partícipe en "El secreto de sus ojos" y Carlos Portaluppi, entre otros), se convirtió en la cinta nacional más vista en salas en lo que va del año y la que más entradas cortó desde "Argentina, 1985".

Respecto a "Argentina, 1985" y su nominación al Oscar, Campanella consideró que se trata de un "hecho aislado" para la producción del séptimo arte local y que eso se refleja en las nominaciones que se han conseguido para las películas del país.

"En base a mi experiencia (ganador del Oscar en 2009 con "El secreto de sus ojos") y a la del todo el cine argentino, te diría que es un hecho aislado. La última nominada fue 'Relatos Salvajes" y en 2009 'El secreto de sus ojos'. Si vos tenés una nominación al Oscar cada 8 años, no llega a prenderse el reflector que apunte a la industria local". (Télam)