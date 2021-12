La telenovela "Argentina, tierra de amor y venganza" (ATAV), cuya trama estaba ambientada en la Buenos Aires de las décadas del 30 y el 40, fue vendida a un distribuidor asiático y podrá verse con subtítulos en 2022 en las pantallas de Japón.

Así se informó hoy a través de un comunicado de Dori Media Group, encargada de la venta de los derechos de este y otros contenidos argentinos, que cerró el convenio en el marco del Asia TV Forum 2021 y destacó que de esta manera será “la primera telenovela argentina a ser estrenada en Japón.

Allí Contents Seven Co. Ltd., uno de los distribuidores japoneses más importantes, se hizo con los derechos de 60 episodios de la serie que estuvo entre lo más visto de la TV argentina en 2019. El estreno será a través del canal J:COM’s de LaLa TV a mediados del año próximo, y no será doblada sino que se emitirá con subtítulos en japonés.

Producida por Polka, la trama que pudo verse en la Argentina a través de eltrece y que tiene en desarrollo una continuación, seguía la vida de unos inmigrantes europeos en Buenos Aires y una historia de amor épica en dos continentes.

El elenco está liderado por Delfina Chaves, Albert Baro, Gonzalo Heredia, Benjamín Vicuña y María Eugenia Suárez, entre más. (Télam)