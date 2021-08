La esperada "Secretos de un matrimonio", miniserie basada en la tira homónima de 1973 realizada por el reconocido cineasta sueco Ingmar Bergman que explora los aspectos más íntimos y contradictorios de una pareja en plena desintegración, llegará a la plataforma de streaming HBO Max el próximo 12 de septiembre.

Con la nominada al Oscar Jessica Chastain ("La hora más oscura") y el actor Oscar Isaac ("Ex Machina") en los papeles principales, esta nueva versión de cinco episodios -que podrán verse de manera semanal- cuenta con el israelí Hagai Levi, autor de otros éxitos de la pantalla chica como "The Affair" e "In Treatment", en el rol de creador, guionista y director.

En la historia, que busca observar los dilemas planteados por la original a través de una lente contemporánea, Mira (Chastain) es una ejecutiva de una compañía tecnológica con mucha ambición y seguridad en sí misma que no se siente satisfecha con su matrimonio con Jonathan (Isaac), un profesor de filosofía complaciente y desesperado por mantener salvaguardar la relación.

A través de sus perspectivas y experiencias, la serie explora temas como el deseo, la monogamia y el divorcio, mientras los protagonistas, que van y vienen entre el amor y el odio, procesan el hecho de que su vínculo no está en peligro debido a un único evento o fracaso que puedan recomponer.

"Scenes from a Marriage", tal el título de la serie realizada por Bergman, con Liv Ullmann y Erland Josephson, obtuvo una gran recepción entre el público y la crítica y luego fue reeditada en formato cinematográfico, lo que le permitió obtener el Globo de Oro a Mejor película en idioma extranjero.

Tiempo después, en 2003, Bergman retomó la trama para la pantalla grande y dirigió la secuela "Saraband", con Ullmann y Josephson repitiendo sus papeles, la que sería su última película antes de su fallecimiento en 2007. (Télam)