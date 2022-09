La cineasta estadounidense Laura Poitras se alzó hoy con el León de Oro a la Mejor Película del 79 Festival de Cine de Venecia por su documental "All the Beauty and the Bloodshed".

Poiras, ganadora del Oscar al Mejor Documental en 2015 por "Citizenfour" sobre Edward Snowden, el exespía que reveló un programa de vigilancia global que ejecuta la CIA, recibió el galardón en la gala de cierre de la Mostra en la isla de Lido, convirtiéndose su película en el segundo filme documental en alzarse con el León de Oro en el festival de cine más antiguo del mundo.

En tanto, la película nacional "Argentina, 1985", interpretada por Ricardo Darín y Peter Lanzani sobre el juicio a la juntas, que había tenido una estupenda recepción en su función de gala y que se rumoreaba podía alzarse alguno de los galardones de la Mostra, se quedó sin nada y vuelve de Venecia con las manos vacías.

El único consuelo de "Argentina, 1985" fueron los dos premios no oficiales que recibió ayer: el de Mejor Película que otorga la Federación Internacional de Críticos Fipresci y una Mención Especial en los Premios Signis que otorga la Asociación Mundial Católica de Comunicación.

El filme de Poitras sigue la vida y la batalla que la fotógrafa Nain Goldin entabla contra la poderosa dinastía de la industria farmacéutica Sackler, responsable de cerca de 400 mil muertes por sobredosis de sus remedios con opiaceos.

Como mejor actriz y actor en Venecia se llevaron la Copa Volpi dos estrellas de Hollywood: la australiana Cate Blanchett, que recibe este premio por segunda vez -la primera por "I'm not There"- por su interpretación de una directora de orquesta acusada de acoso sexual en el filme "Tar" de Todd Field; y el norteamericano Collin Farrell por su actuación en "Los espíritus de la isla", de Martin McDonagh.

El León de Plata a la Mejor Dirección lo recibió el realizador italiano Luca Guadagno por su filme producido en Estados Unidos "Bones and All"; el Gran Premio del Jurado fue para la cinta "Saint Omer" de la francesa Alice Diop, el Premio Especial del Jurado a "No Bears", del realizador iraní Jafar Panahi, mientras que el Mejor Guion fue para Martin McDonagh por "Los espíritus de la isla"

(Télam)