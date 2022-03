"DMZ", la miniserie adaptada de las novelas gráficas homónimas de DC que con el protagónico de la reconocida Rosario Dawson narra la historia de una médica que busca desesperadamente a su hijo perdido en una Nueva York desmilitarizada producto de una segunda Guerra de Secesión en Estados Unidos, estrenará este jueves en la plataforma de streaming HBO Max.

Con cuatro episodios -el primero de ellos dirigido por la cineasta Ava DuVernay ("Selma: El poder de un sueño", "Un viaje en el tiempo")-, la tira está basada en la aclamada serie de cómics publicada entre 2005 y 2012, que es llevada a la pantalla por Roberto Patino, quien trabajó como guionista de producciones como "Westworld" y "Sons of Anarchy".

En la historia, situada en un futuro distópico no muy lejano, una fuerte contienda civil desatada entre las fuerzas oficiales estadounidenses y la coalición separatista de los Estados Libres convirtió a la isla de Manhattan en un territorio hostil en el que ya no rige orden alguno y donde sus habitantes luchan por sobrevivir.

Ocho años después del estallido de la guerra, la médica Alma Ortega (Dawson) se adentra en la peligrosa ciudad para intentar dar con el paradero de su hijo, de quien se separó en medio de las evacuaciones ocurridas al inicio del conflicto.

Allí deberá enfrentarse también al régimen de Parco Delgado (Benjamin Pratt), líder de una oscura facción que se maneja por fuera de la ley y controla el funcionamiento de la ruinosa metrópolis.

El elenco de la serie se completa con la participación de Mamie Gummer ("True Detective"), Hoon Lee ("Banshee"), Freddy Miyares ("When They See Us"), Rutina Wesley ("Hannibal"), Nora Dunn ("Entourage"), Jade Wu ("Luke Cage"), Reynaldo Gallegos ("Sons of Anarchy"), Juani Feliz ("Harlem") y Henry G. Sanders ("Roman J. Israel, Esq."). (Télam)