Bajo la dirección musical de Axel Krygier, con una banda conformada por notables intérpretes y con Julián Kartun, Julieta Laso, Dani Umpi y Sofía Viola como cantantes invitados, el debut discográfico de Los Twist, "La dicha en movimiento", será homenajeado con un concierto que se realizará este domingo 18 de junio a las 20 en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner (CCK).

La celebración forma parte del ciclo "Discos esenciales", por el que ya pasaron varios registros de Luis Alberto Spinetta, Astor Piazzolla, "De Ushuaia a La Quiaca" de León Gieco, y "Livro" de Caetano Veloso, entre otros.

Ahora es el turno de esta placa bisagra del rock argentino lanzada en 1983, que con su estilo desprejuiciado se erigió como un símbolo del clima de época vivido durante la transición democrática, luego de la sangrienta dictadura cívico-militar.

Publicado el 17 de octubre de 1983 -aunque existen divergencias en torno a la veracidad de este dato propagado por el propio Pipo Cipolatti, uno de los líderes del grupo-, el disco fue producido por Charly García y contó con Andrés Calamaro como invitado.

Además de Pipo, el grupo alineaba en ese momento a Daniel Melingo en guitarras y voces, Fabiana Cantilo en voz, Gonzo Palacios en saxo, Eduardo Cano en bajo y Polo Corbella en batería.

La placa se impuso de inmediato como un clásico con éxitos como "Jugando hulla-hulla", "Cleopatra, la reina del twist", "Pensé que se trataba de cieguitos", "25 estrellas de oro", "El primero te lo regalan, el segundo te lo venden" y "S.O.S., sos una rica banana", entre tantos.

"Va a ser un show súper fresco, alegre y con un sonido poderoso", anticipó a pedido de Télam Krygier, quien consideró que "tanto los fans de Los Twist como los que no lo son podrán disfrutarlo" debido a su abordaje con "un sonido actual".

Y amplió al respecto: "Las versiones que decidí hacer son fieles a los originales pero no exactas, son versiones expandidas. Además de lo que está en el disco sumé un theremín que hace efectos de sonidos y algunas melodías adicionales, y los arreglos de saxo del Gonzo los convertí en arreglos de brass para hacerlos más `gordos´, con algunos agregados de frases, aunque básicamente son los originales".

Por su parte, él mismo se encargará de las partes de teclados que en el disco estuvieron a cargo de Charly García y Andrés Calamaro, aunque en esta ocasión extendió la presencia de este instrumento a todas las canciones, algo que no ocurre en el registro de 1983.

La banda estará integrada por Sol Bassa, Mariana Michi y Juan Ravioli en guitarras; Diego Arcaute en batería; Clara Lambertucci en bajo; Manuel Schaller en programaciones y Yamile Burich y Juan Canosa en saxo.

"La verdad que me sorprendió para bien la convocatoria porque nunca había dirigido una banda que no haga mi música. Soy director musical de mis proyectos pero en este caso implicaba ponerse al mando de una banda para tocar una música que conozco bien pero no es mi propia música. Eso me resultó interesante como propuesta", remarcó Krygier.

A pesar de definir como "un amigo y un benefactor artístico" a Melingo, uno de los cerebros detrás de este legendario disco, el director musical de esta celebración evitó tomar contacto tanto con él como con cualquier otro miembro de Los Twist durante la preparación del concierto.

"Mi idea no era involucrarlos en esto porque es un homenaje y cuando uno ve las versiones que ellos mismos hacen de estos temas, se nota una carga que yo no quería. Como que es su pasado y yo estoy planteando hacer algo que suene a vivo, a algo que se está haciendo, más allá de que sean temas muy conocidos. Yo digo que es como un happening", explicó Krygier.

Sin embargo, confió que esta semana le contó a Melingo lo que había preparado y "estaba contento y excitado", por lo que arriesgó que cuenta con "su bendición".

La guitarrista Sol Bassa, una de las convocadas para ser parte de la banda que llevará adelante el homenaje, le dijo a esta agencia que este era "uno de los desafíos más grandes" que le tocó en estos años.

"Me parece una muy buena decisión de Axel el convocar a Juan Ravioli y hacer un dúo de guitarras, porque también tiene la versatilidad de tocar otros instrumentos y de sugerir propuestas para trabajar el detalle de las guitarras, que sin lugar a dudas con la columna vertebral del disco. Estoy pasando meses de mucho aprendizaje", aseguró la artista.

Similar entusiasmo manifestó la saxofonista Yamile Burich, quien remarcó que "es un honor" haber sido invitada a esta celebración y abordar las partes interpretadas originalmente por Gonzo Palacios, a quien definió como "un amigo".

"Todo lo que grabó el Gonzo es hermoso, es algo muy dentro del estilo y muy melódico. Aparte hay una gran presencia de saxo alto en este disco que es muy fresco también porque eran muy jóvenes cuando lo grabaron", expresó la saxofonista.

Aunque Krygier subrayó que "La dicha en movimiento" formó parte de su discoteca cuando salió y que lo disfrutó mucho en su momento, no le dejó de ser revelador el reencuentro con este álbum a la hora de volver a escucharlo en profundidad para trabajar sobre él.

"Volver a escucharlo me reveló que había mucho de esta música en la mía propia y, a la hora de ponerlo en vivo, no tengo que hacer ningún esfuerzo. No hago rock and roll pero la siento muy afín, sobre todo por el lado a go-go o beat. Eso me gusta mucho", explicó.

"Es un perla en la historia del rock argentino. Tiene todo lo bueno del rock nacional sin caer en un gesto del romanticismo rockero de los 70. Es un paso adelante y creo que no hay tantos como este disco", planteó el director musical.

"Es un disco que es parte de la identidad cultural argentina porque además de las guitarras como columna vertebral, tiene la importancia de las letras, con su ironía, su humor, su alegría y transmitiendo también la parte más oscura del país. Está buena la propuesta de interpretarlo en 2023 de la mano de Axel, que sabe muy bien cómo transmitir esta estética del disco con diferentes artistas, el vestuario y los arreglos", apuntó Sol Bassa.

(Télam)