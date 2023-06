La banda mexicana de cumbia Los Ángeles Azules vuelve a Buenos Aires con dos shows en el Movistar Arena los próximos miércoles y jueves, donde con entradas agotadas presentará su último disco "Cumbia al corazón", en el que participaron Carlos Vives, Nicki Nicole, Cazzu, Juanes y David Bisbal, Sofía Reyes, Esteman, La Trakalosa de Monterrey y Santa Fe Klan.

El grupo liderado por los hermanos Mejía-Avante desplegará, además del nuevo repertorio, los temas más icónicos de su trayectoria iniciada en 1976 registrados en 22 álbumes de estudio, cuatro en vivo y siete recopilatorios que vendieron cerca de 40 millones de copias en todo el mundo.

En ese camino supo y sabe tener colaboraciones con Miguel Bosé, Julieta Venegas, Abel Pintos, Natalia Lafourcade, Gloria Trevi, Lila Downs, Carla Morrison, Ha*Ash y Yuri.

Luego de un 2022 en el que la veterana banda pasó por Estados Unidos con una gira en ciudades como Nueva York, Dallas, Las Vegas, Chicago y Los Ángeles también hizo cinco funciones en el Luna Park porteño profundizando su incipiente lazo con el público local.

Aprovechando el escenario abierto de Los Ángeles Azules, en aquellas noches se sumaron Abel Pintos, Nicki Nicole, Lali, Soledad Pastorutti, Vicentico, Marcela Morelo, El Polaco, Américo, Jay de la Cueva, Juan Ingaramo, Ángela Leiva, Julieta Venegas y Francisca Valenzuela.

Antes, en agosto de 2020 lanzaron "De Buenos Aires para el mundo", en colaboración con artistas locales como Ángela Leiva, Abel Pintos, Lali Espósito, Pablo Lescano y Vicentico.

Y después, en noviembre de 2021 lanzaron “Otra noche” con Nicki Nicole, que supera las 45 millones de vistas en YouTube, y, hace un mes, su nuevo single "Tú y tú", con Cazzu y Santa Fe Klan, que acumula 28 millones de visualizaciones.

"Estamos felices de regresar a Buenos Aires; tenemos ganas de estar presentes de nuevo y ahora en el Movistar Arena, va a ser diferente el show a comparación con los del Luna Park. Va a estar el bullicio, la alegría, la vibra más padre", dijo a Télam el bajista de la banda, Elías "El Doc" Mejía Avante.

En cuanto a los pasados shows en el Luna Park, el músico recordó: "Fue una locura cada show, con el público eufórico. Cada uno tuvo algo especial para nosotros, estuvieron todos maravillosos. En el último quitaron algunos lugares y hubo más participación de la gente para bailar y disfrutar el show. Tuvo más gente incluso, eso hizo que explotara el quinto Luna Park, pero los cinco fueron maravillosos para nosotros".

Dueña de un sello característico obtenido gracias a su compositor y arreglista de cabecera Jorge Mejía Avante, la banda ha logrado distinguirse de otras agrupaciones por melodías se han convertido en clásicas de la música tropical.

Entre sus últimas creaciones figuran varios sencillos a dueto con diferentes intérpretes mexicanos e internacionales, como "Acaríñame" junto a Julieta Venegas y Juan Ingaramo", "Y la hice llorar" con Abel Pintos y "Amor a primera vista" con Belinda, Horacio Palencia y Lalo Ebratt.

Télam: ¿Cómo está evolucionando la vinculación de la banda con artistas de la música urbana?

Elías "El Doc" Mejía Avante: Hemos participado en algunos temas con los artistas urbanos y lo que tratamos de hacer es no perder el estilo, la existencia de nosotros como grupo de cumbia. Entonces, todos los temas que hemos trabajado con gente de esta nueva generación tratamos de que no se pierda nuestro ritmo, y ellos agregan arriba de todo esto su estilo propio y no se pierde tampoco el estilo de ellos. Por ejemplo, con Nicki Nicole en "Otra noche". Si uno va desarmando el tema, está la esencia de Los Ángeles Azules. Y mucha gente baila esa canción como cumbia; ya lo hemos visto y valorado con la gente, se presta para bailar. Ese es el propósito de que hiciéramos algo con los urbanos: que no se perdiera tanto nuestro estilo, y lo logramos.

T: ¿Cómo fue la experiencia de esa colaboración con Nicki Nicole y del tema con Cazzu?

EMA: En los dos casos, tienen su estilo propio y cada una tiene sus fans, que a veces pueden ser las mismas. Una y otra son muy respetadas y para la agrupación son muy queridas porque hicieron su tarea de cantar bien. Hicieron su estilo propio en cada tema. Es algo de valorar porque no todos se prestan para hacer todas las canciones bien. Nosotros tratamos de que se empaten y que nadie se sienta menos o se se sienta más. Yo creo que estamos, en el estilo, iguales.

(Télam)