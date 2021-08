"Te quiero hasta la luna", comedia romántica que combina humor y canciones, llegará mañana al circuito teatral comercial para ofrecer funciones en el Metropolitan con una puesta renovada y nuevo elenco -Carolina Kopelioff y Alan Madanes-, luego de siete temporadas exitosas en diferentes salas del teatro independiente y representaciones en México, Uruguay, Perú y Colombia.

Los jóvenes intérpretes, dueños de una sólida formación, son los protagonistas de la pieza que relata el reencuentro de Julia y Pablo, quienes se conocieron a los siete años, fueron amigos, novios, y a los 25 años se separaron, pero ya habían pagado su sueño: un viaje a la luna.

Los directores Fran Ruiz Barlett y Sofía González Gil -protagonistas originales de la obra-, y Matías Puricelli -director de la comedia desde su estreno-, hablaron con Télam acerca del significado que tiene para ellos este desembarco de esta obra de El Método Kairós Teatro a la sala de avenida Corrientes 1343.

"Nos emociona porque sentimos que de alguna manera la obra continúa su recorrido, que sigue siendo largo y hermoso; después de pasar por diferentes salas de teatro independiente y hacer una temporada de verano en Mar del Plata, creemos que es una bella oportunidad para que esta comedia que queremos tanto siga creciendo", aseguró Puricelli.

Mientras que González Gil indicó que "creemos también que después de haber interpretado la obra durante siete años pudimos cerrar una etapa y despedirnos de una linda manera de estos personajes -continuaron-. Nos entusiasma la idea de que actores jóvenes y talentosos como lo son Caro y Alan, tomen la posta y sigan haciendo crecer el material".

Las entradas para asistir a la obra, que tendrá funciones los martes a las 21, pueden conseguirse a través de Plateanet.

Los nuevos protagonistas del premiado espectáculo se conocen desde hace años y son amigos; se desempeñan en televisión y teatro y tienen gran repercusión en las redes.

Carolina viene de estelarizar "Soy Luna" durante tres temporadas, incluyendo giras mundiales; además protagonizó "Aladín" en teatro y participó de varias series y películas en los últimos años, al igual que Alan, quien también trabajó junto a Carolina en "Juegos a la hora de la siesta" en el Paseo La Plaza.

Télam: ¿Qué les atrajo de esta comedia a la hora de aceptar trabajar en esta propuesta?

Carolina Kopelioff; ¡Todo! El libro es espectacular, los personajes, la puesta. Es una obra realmente muy hermosa, con una historia hermosa también. Y un gran desafío para nosotros como actores ya que en el caso de ambos nunca habíamos hecho una obra de tan pocas personas, siempre fuimos parte de elencos más grandes y eso es un desafío enorme. Y hacerlo bajo la dirección de los chicos es increíble. Estamos disfrutando y aprendiendo muchísimo.

Alan Madanes: Lo que me atrajo especialmente fue el tono con el cual está escrita la obra. Cuando leí el libro me di cuenta que el humor estaba mezclado entre la historia de amor de una manera muy suave, muy tierna y, a la vez, muy distinta a otras cosas que ya había leído o interpretado. Es una comedia que tiene un tinte entre lo cómico y lo lindo que tiene el amor, que está en la tecla justa y eso principalmente me pareció súper importante para encarar este proyecto. Además, cuando me llegó la propuesta yo sabía que a Caro ya le habían contado del proyecto y nos conocemos hace tiempo, somos amigos y entonces me entusiasmó que sea ella mi compañera porque al ser un elenco de dos personas es importante la otra persona con la que uno tiene que trabajar y eso me dejó muy tranquilo. También a los chicos (Puricelli, Ruiz Barlett, González Gil) los conocía, sigo su trabajo hace un montón. Vi varias de sus obras como autores y también como actores y como actrices y eso también fue algo por lo cual me entusiasmé y dije que sí.

T: ¿Dónde reside el secreto del éxito de "Te quiero hasta la luna"?

AM: Creo que el éxito está en que estos dos personajes son muy entrañables, uno habla mucho de que los personajes suelen ser motor para que el público se identifique cuando va a ver una obra de teatro. Los dos, con sus virtudes y sus defectos tienen algo que llega al público de una manera muy especial, entonces me parece que ahí está la clave por la cual la gente la vuelve a ver, porque hay algo en ellos que encanta, que maravilla.

T:¿Cómo describirían a esta comedia y a los personajes que interpreta cada uno?

CK: Es una historia de amor. Un cuento de amor entre Pablo y Julia. Ellos se conocieron de muy chicos, fueron amigos, novios y a los 25 años se separan y se reencuentran en este viaje a la luna ya planeado por ellos.

AM: Es un cuento de amor y estos dos personajes son el uno para el otro y también están muy distanciados, esa es un poco la magia de esta comedia. Mi personaje, Pablo, es muy estructurado, es la estructura en sí misma, es la organización, es un ser muy meticuloso siempre está contando datos específicos, un tipo que tiene ciertas dificultades para expresar sentimientos para comunicar la parte humana. Él es muy pragmático, muy matemático. Julia es el revuelo, es la liviandad, el aire, todo lo que Pablo no tiene que es muy terrenal. Julia es un personaje súper vivo, emocional, espontáneo y eso hace que choquen pero que también se amen porque las diferencias también en cierta medida los unen muchísimo porque se complementan perfecto.

T; ¿Cómo viven la experiencia de protagonizar esta obra que estuvo en cartel durante más de siete años y que ahora llegará al Metropolitan?

CK: Es un gran desafío para ambos. Estamos realmente muy felices. Es una gran responsabilidad por supuesto, esta obra es un tesoro para todos los que la hacen y estamos muy agradecidos en que hayan confiado en nosotros para volver a hacerla.

AM: Para nosotros es un orgullo que esta obra se estrene en calle Corrientes con nosotros en el elenco. Estoy muy feliz, me siento con una responsabilidad enorme pero a la vez tranquilo porque los directores se dedicaron a que estemos cómodos con el proyecto y los personajes. (Télam)