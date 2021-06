La colección "Dramática Iberoamericana para la Infancia y la Juventud", proyecto de cooperación entre el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (Celcit) y Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud (Atina), publicó esta semana otros tres títulos de lectura gratuita.

Se trata de "La casa dada vuelta", de Guadalupe Lombardozzi (Argentina), "Los hombres lobo viven en mi closet", de Oz Jiménez (México) y "En busca del guardián de las begonias", de Carmencita Guillén Ortúzar (Bolivia), que se pueden conocer a través de www.celcit.org.ar.

Las publicaciones, en colaboración con la Red Iberoamericana de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud de la International Association of Theatre for Children and Young People, se integran a una cuarentena similar firmada por dramaturgos y dramaturgas de la Argentina, Chile, Cuba, Venezuela, Perú, Uruguay, entre otros países, más Brasil, con versiones en portugués. (Télam)