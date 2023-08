(Por Federico Amigo para Télam) Una parte de la historia del poeta, letrista, escritor y locutor Armando Tejada Gómez, fallecido en noviembre de 2022, da origen a "Amanecer por siempre", obra teatral dirigida por Javier Ghiglino, cuyo elenco está integrado por exchicos y chicas de la calle, actores y actrices del teatro independiente y adolescentes.

"Hay un espacio en el que los recuerdos se hacen presente en nuestras memorias. Ese lugar es en 'Amanecer por siempre', el encuentro mágico entre el adolescente que fue y el adulto que es, unidos por el destiempo", señala el comunicado de la obra que se estrena este sábado a las 20 en el Teatro El Desguace, ubicado en México 3694, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La propuesta forma parte del Grupo Teatral Amanecer hasta la Resistencia, un espacio surgido en 1999 como parte de una integración social a través del arte entre niños y jóvenes en situación de calle. De este modo, el teatro emergió como una herramienta para abordar diversos temas como el fortalecimiento de la autoestima, la creatividad y la reparación del daño social, entre muchos otros aspectos.

"Amanecer por siempre" es un proyecto más de esta organización que desde hace más de 20 años desarrolla obras "dedicadas a la concientización social, la prevención y la promoción de derechos de niños y jóvenes", explica en su web.

Emanuel Mercado, Nicole Cendra, Ciro Molina Ricci, Karina Pereira, Carla Fernández, Alejandro Ruíz Díaz y Franco Guili forman parte del elenco de la obra que trata sobre la memoria, los recuerdos y la poesía, entre otros temáticas.

"Vivía en la calle por circunstancias de la vida o porque ese era el destino que no sé quién tenía para mí", cuenta Mercado, uno de los protagonistas de "Amanecer por Siempre".

En esa situación, conoció a hace alrededor de 20 años a Franco Guili, quien ya estaba realizando la puesta en escena de Amanecer bajo los puentes. Allí, comenzó el vínculo que sigue hasta hoy de Mercado con el grupo teatral y lo que por ejemplo lo llevó a participar en la película "Nueve Reinas": es el pibe al que Gastón Pauls en una escena que transcurre en el subte le ofrece elegir entre un billete o un coche de juguete.

"Esta obra propone otra mirada de la sociedad: demostrar que todo se puede, los sueños se hacen realidad. Lo sé en carne propia y lo queremos transmitir al público", señala Mercado, quien en "Amanecer por siempre" representa a Grillo, la versión de la época de juventud del poeta Tejada Gómez.

"Mi personaje vivía con su mamá y hermanos debajo de los puentes", detalla Mercado, que hoy reparte sus días entre los escenarios y el trabajo de taxista.

La obra recorre un hecho fantástico de la relación de "Tejada Gómez, con su propio adolescente que transitaba el Zanjón de la Medialuna en Guaymallén, Mendoza, a la espera de su maduración, como conquistador de los nuevos universos que lo transformaron en quién por siempre será, uno de los grandes poetas populares de nuestro país", describe desde la propia iniciativa.

La historia de Mercado ejemplifica la búsqueda de este espacio artístico, un objetivo que va más allá de la puesta en escena de una idea. Nació en Villa Fiorito en 1985 y vivió en la calle hasta los 14 años. Su vínculo con el Grupo Teatral Amanecer hasta la Resistencia se estableció en el barrio porteño de La Boca a través del Centro de Atención Integral a Niños y Adolescentes (Caina), una organización que trabaja con las infancias.

Fue el lugar desde el que Emanuel empezó a conectarse con el teatro y en esos primeros años se convirtió en el protagonista de "Amanecer bajo los puentes".

"A mí el teatro me salvó. Me salvó de no haber terminado en otros términos, me dio la oportunidad de ayudar a otros que también estaban pasando lo mismo. Para mí es el mejor remedio para el hambre, el frío y el maltrato que pasé en la calle", cuenta Mercado y reflexiona sobre una etapa de su vida en la que sus primeros mangos se los ganó abriendo las puertas de los taxis en la Plaza Miserere de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy suele pasar por la zona arriba de un automóvil en busca de algún pasajero que frene su taxi.

"Espero algún día poder vivir sólo del teatro. Es un sueño que jamás voy a abandonar y lo espero con mucha ansia", manifiesta Mercado, quien también formó parte de la serie El Puntero y de la telenovela Farsantes.

Este sábado a las 20 protagonizará el debut de "Amanecer por siempre" en el Teatro El Desguace, donde también habrá otra dos funciones los sábados 12 y 19 de agosto. Después llegará el turno de presentarla en el interior del país, el 29 de octubre en el Teatro del Fuerte en Tandil. (Télam)