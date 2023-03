Luego del estreno de la canción "Hipnotizados", trascendió en las últimas horas que la actriz María Eugenia "la China" Suárez y el cantante Thomas Nicolás Tobar, más conocido como "Rusherking" estarían atravesando una crisis que no tendría vuelta atrás. Según los rumores dados a conocer en el programa Socios del Espectáculo por El Trece, la pareja estaría separada. Al parecer Rusher y la China "tuvieron una pelea tremenda" mientras organizaban una presentación para el último show del cantante en el Movistar Arena. Según adelantaron, en uno de los ensayos se habrían escuchado gritos provenientes de la discusión y la actriz se habría marchado. Los artistas que llevan casi un año juntos preparaban una recreación del nuevo videoclip de la pareja, la cual no se realizó. "Están separados, pero se pueden reconciliar. Él hizo un recital, pero la canción principal que está promocionando, la del casamiento, no la cantó. Había una pasarela preparada para que la atraviese `La China` Suárez y nunca se usó", se indicó en ese ciclo televisivo. Además, señalaron que la cantante habría dejado a Rusherking plantado, por lo que no se vendieron la totalidad de las entradas de ese show y el artista tuvo que regalar más de 5 mil tickets. Por otra parte, señalaron que Rusherking no acompañó a "la China" Suárez al cumpleaños de la actriz y modelo María Del Cerro

Súarez habría asistido sola al cumpleaños de su amiga, con la que se reconcilió luego del escándalo del "Wandagate". Si bien hasta el momento ninguno de los dos hicieron declaraciones sobre el estado de su relación, el artista escribió en su cuenta de Twitter un mensaje que podría desmentir estas versiones

"Fuente: de los deseos", bromeó Rusherking aparentemente sobre este tema. AO/GAM NA