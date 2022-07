A guitarra y voz y a partir de canciones propias, Agostina Elzegbe estrenará el próximo viernes en el porteño Café Vinilo su tercer álbum, “Casa”, que denomina el lugar que para la artista ocupa la música.

“La música aparece como mi lugar de refugio y me da esa sensación de hogar”, confiesa Elzegbe a Télam acerca del nuevo repertorio que forjó en pandemia y registró acompañada por un trío integrado por Pablo Fazio en traversa, Sebas Forero en bajo y Fede Ferraro en percusión, al que denomina Alter Egos.

La autora detalla que “son nueve canciones compuestas durante el periodo de cuarentena, cuando estando ‘en casa’, yo no encontraba mi lugar. Viví varias situaciones durante ese lapso: mudanzas, separación, incertidumbres”.

Pero, como fruto de esa deriva, la guitarrista y cantante, dio forma a un cancionero que estrenará el viernes 8 desde las 21 en Estados Unidos 2483.

Télam: ¿A qué atribuís la necesidad de haber incorporado colores referidos al folklore argentino en este repertorio?

Agostina Elzegbe: El folclore argentino me encanta, y es una música que me acompaña siempre en mi cotidiano. Escucho folclore, y toco y canto en guitarreadas, con mis amigos, en mi casa, entonces a la hora de componer se impregnan estos elementos y son una influencia que yo no manejo. Cuando compongo no me propongo qué ritmo voy a usar. Es lo que me sale espontáneamente en alguna melodía; yo simplemente le sigo el curso y luego ordeno esos elementos.

T: ¿Cómo sentís que se relaciona “Casa” con “La vida” (2013) y “Las cosas que habitan mi corazón” (2016)?

AE: Suelo ser muy introspectiva, y en todas mis canciones hablo de mí y de las cosas que me rodean y que me mueven. La vida misma es mi influencia, sobre todo desde lo emocional. Personas, situaciones, miedos, preguntas que me hago: todo va a mis canciones. En los tres discos hay mucha exposición desde lo emocional, mucha autobiografía.

Desde lo musical concretamente: en los tres discos juego mucho con la fusión guitarra y voz. Desde el unísono con mi guitarra y mi voz y los arpegios también vocales e instrumentales. Creo que los tres discos son muy distintos entre sí, pero ese elemento común los une.

T: ¿Con cuáles artistas sentís que tu música dialoga y se influencia?

AE: Con Leo Maslíah, en la letra y la composición, salvando las distancias porque él es un genio y yo soy su aprendiz. Y con Edgardo Cardozo, Violeta Parra, Quique Ferrari, Leo Brouwer.

