La cantante y compositora argentina Mariana Melero presentará este domingo a las 20 en La Biblioteca Café su sexto disco, “Kansha”, en el que rinde tributo a Ryuichi Sakamoto, músico, actor y escritor japonés reconocido mundialmente.

El sexto trabajo de la intérprete está inspirado en las obras del artista, que bajo el nombre de "Kansha” -en japonés significa agradecimiento-, marca su vuelta al ruedo discográfico luego de “Tornaluz”, integrado por canciones propias,

Este proyecto despertó en Melero, dueña de una extensa carrera, la necesidad de romper distancias y la llevó a conectarse con la oficina del mismo Sakamoto, donde agradecieron por esta iniciativa y aprobaron el uso de su material.

"Durante la pandemia y el aislamiento social, en 2020, se generó en mi vida un vínculo particular entre el cotidiano inusual de mis días y la compañía sonora de ir descubriendo la generosa música de Sakamoto…tan vasta como variada y al conocer la libertad con la que se ha permitido transitar por distintos estéticas, me identifica y me convoca plenamente", indicó la cantante.

"Así que todo este descubrimiento del universo Sakamoto, que me brindaba bienestar en tiempos pandémicos, quise grabarlo y recrearlo con mi estilo, intentando humildemente devolver algo de toda esa buena energía recibida", se explayó.

En “Kansha”, Melero (voz, silbido, guitarra española, acústica y eléctrica) versiona bajo un concepto clásico ocho composiciones del artista nipón, a quién conocía en principio por algunas de sus bellas músicas para películas.

El álbum cuenta con el aporte de Gabriel Rivano, Marcelo Dellamea, Gabriel Rivano, Patricio Villarejo, Franco Lucciani, Pedro Alvide, Claudio Lafalce y Rodrigo Aberastegui.

El concierto se realizará en M.T.de Alvear 1155, de la Ciudad de Buenos Aires y los interesados en conseguir entradas pueden hacerlo llamando a 4811 -0673 y 11 6515 9514, o escribiendo a email:edith@labibliotecacafe.com.ar.

(Télam)