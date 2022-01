La cantante y compositora Lorena Hermida, quien lleva 20 años en el terreno de la música local, lanzó su segundo disco “¿Es amor?”, donde se sumerge en el bolero. género que siempre le permitió “conectar con el histrionismo”

A siete años de su primer trabajo, “Flor de otoño”, la intérprete y docente presenta un disco atravesado por el mundo romántico, y en el que recrea clásicos de grandes autores como Armando Manzanero y Chico Novarro, y un bolero propio, el que da nombre al disco.

“El bolero siempre me permitió conectar con el histrionismo y las mil caras de género, por momentos profundo y pasional, y por otros llevado a los tiempos actuales en donde la idea del amor romántico por suerte se modificó para mejor, exagerado y hasta cómico”, dijo a Télam Lorena Hermida, quien estudió inicialmente en el Conservatorio Manuel de Falla, luego de manera privada con Cristina Aguayo y Roxana Amed.

Y agregó: “Es un estilo musical que me permite transitar y como resultado transmitir emociones muy diferentes e intensas, y para mi alma de intérprete, eso se convierte en un parque de juegos. ¡Algo que disfruto muchísimo!. El bolero, me divierte y me lleva siempre a la pregunta, me deja pensando. El amor romántico para mí, es una interrogante”.

MIRÁ TAMBIÉN Por su trayectoria Susana Rinaldi recibió un reconocimiento en Mar del Plata

A lo largo de su camino, la cantante se presentó en múltiples escenarios de su país y Latinoamérica. desde 2009 es fundadora y directora de la escuela de canto La Voz Cantada, viajó por Argentina compartiendo sus talleres y seminarios, y entre diciembre de 2019 y enero de 2020, realizó su primera gira europea,

“Este nuevo disco representa un crecimiento personal y artístico, permitiéndome ser cada vez más ‘yo’". Siento que nació de un lugar más profundo, y al haber pasado siete años desde mi primer disco, esa madurez del transcurrir del tiempo fue en todos los ámbitos. Estoy realmente muy contenta de haber plasmado este momento presente en ‘¿Es amor?’”, expresó Hermida sobre este álbum que antes de su lanzamiento en Argentina presentó en vivo en Europa.

Click to enlarge A fallback.

En relación a sumar una canción propia a la selección de boleros, la intérprete contó que sintió la necesidad de bajarle el copete al amor romántico, mostrando todas sus caras y dejando en claro que es una construcción en base a la elección de dos personas. Hay que ser uno, para vivir de a dos.”

(Télam)