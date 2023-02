Un recorrido por los grandes temas del compositor norteamericano Cole Porter ofrece Ludmila Fernández acompañada por un trío de lujo el próximo martes 7 en Bebop Club.

"Cole Porter's Songs" se llama el espectáculo que la cantante y bandleader ofrecerá a partir de las 22.45 en la sala de Uriarte 1658 junto a Abel Rogantini en piano, Gonzalo Aldas en contrabajo y Athos García en batería.

Porter (1891- 1964) es uno de los grandes compositores y letristas de la historia de la música popular estadounidense, con canciones como "Night and Day", "Love for sale", "I've got you under my skin", entre tantas otras, que serán abordadas en versiones propias por el trío y la cantante.

Con un repertorio centrado en el jazz pero que abarca también boleros, bossa y música argentina, Fernández tiene tres registros de estudio: "Now's the time" (2000), "Diverso" (2008) y "Blossom in Swing" (2018). (Télam)