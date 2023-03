La Camerata Bariloche festejará el viernes desde las 20 en el Teatro Colón sus primeros 65 años de historia, un aniversario que la ratifica como una agrupación de cámara de excepción con más de 2.000 conciertos y 30 giras internacionales por 35 países.

Creada en 1967 por iniciativa privada, es la primera agrupación argentina de música de cámara en haber alcanzado prestigio internacional gracias a sus muchas y laureadas actuaciones por todo el planeta en un camino que mereció el “Premio Konex de Platino” que lo distinguió como el mejor conjunto de cámara en la historia de la música en la Argentina.

En esa trayectoria, su primer director fue Alberto Lysy, a quien sucedieron Rubén González, Elías Khayat, Fernando Hasaj y actualmente esa responsabilidad recae en el concertino Freddy Varela Montero.

Junto a Varela Montero, la Camerata está actualmente integrada por otros cuatro primeros violines (Elías Perlmuter Gurevich, concertino adjunto; Demir Lulja; David Bellisomi y Martín Fava), cuatro violines segundos (Grace Medina, solista; Daniel Robuschi; Pablo Sangiorgio y

Tatiana Glava), tres violas (Claudia Regio, solista; Gabriel Falconi y Adrián Felizia), tres violoncellos (Stanimir Todorov, solista; Gloria Pankaeva y Siro Bellisomi), el contrabajo solista de Oscar Carnero y la clave solista a cargo de Manuel de Olaso.

En tanto los músicos homenajeados que integran la formación son Andrés Spiller (oboe), Marcela Magin (viola) y André Mouroux (violoncello).

Dicho elenco promete para el viernes en el máximo coliseo argentino un programa en dos partes que abrirá con la “Sinfonía en si menor (MWV N° 10)”, de Félix Mendelssohn; el “Concierto en mi mayor (BWV 1042) para violín y cuerdas”, de Johann Sebastian Bach; y el “Concierto en la menor (RV 461) para oboe y cuerdas”, de Antonio Vivaldi.

La segunda y última entrega del concierto estará integrada por el “Andante cantabile para violoncello y cuerdas”, de Pyotr Tchaikovsky; y el “Divertimento para Orquesta de cuerdas”, de Béla Bartók.

Con ese repertorio, la Camerata Bariloche tendrá el desafío de continuar una senda donde, por ejemplo, representó a la Argentina en las Olimpíadas Culturales de México y de Munich; en la Expo-70 de Osaka (Japón); y tomó parte en los festivales internacionales de Salzburgo (Austria), Taormina, Cittá di Castello, Cervo y Alassia (Italia), Montreux y Gstaad-Menuhim (Suiza), el New World Festival of the Arts de Miami, el Festival de Otoño de Madrid y en el Centenario del Carnegie Hall.

Pero, además, la orquesta desplegó si sonoridad en multitudinarias presentaciones al aire libre y en más de 40 discos registrados a nivel local e internacional (el último de ellos, “Historia del tango”, publicado en 2015 junto a la eximia guitarrista paraguaya Berta Rojas).

Además, en estos 65 años, el conjunto también confluyó con artistas de la talla de Astor Piazzolla, Gerardo Gandini, Manuel Rego, Ernesto Bitteti, Ljerko Spiller, Yehudi Menuhin, Antonio Janigro, Janos Starker, Karl Richter, Katherine Ciesinsky, Nicolás Chumachenko, Maxim Vengerov, Jean Pierre Rampal, Vadin Repin, Cho-Liang Lin, Jean Ives Thibaudet, Frederika von Stade, Mstislav Rostropovich y Martha Argerich, por citar solamente algunas colaboraciones. (Télam)