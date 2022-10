La Cámara Federal porteña rechazó un pedido de la mediática Wanda Nara para cerrar anticipadamente una denuncia por supuesta "trata de personas" que le formuló una ex empleada doméstica. Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia desestimaron el planteo del abogado Yamil Castro Bianchi para desestimar la denuncia por "atipicidad" de la figura (no está tipificada en el Código Penal). "Frente a las circunstancias particulares del legajo se desprende que la atipicidad de la conducta no resulta obvia pues depende de un amplio análisis de hechos y pruebas que aún no han sido producidas", sostuvieron los camaristas

"Atento a que lo que se investigan son sucesos y no calificaciones legales, entendemos que corresponde avanzar en la reconstrucción de los sucesos para poder eventualmente determinar con mayor precisión su significación jurídica, por lo que habremos de rechazar la excepción postulada por la defensa", añadió la resolución. Nara fue denunciada por el presunto delito de "trata de personas y reducción a la servidumbre" por su ex empleada Carmen Cisneros a raíz de la situación laboral en la que se desempeñaba en una casa de campo de la mediática

Además, reclamaba por falta de pagos y de documentación que le permitiera trabajar en Francia legalmente

Tras disponer la continuidad de la causa, los camaristas determinaron que "una vez completada la plataforma fáctica y ubicados los sucesos en tiempo, modo y lugar, se podrá -en su caso- reevaluar la cuestión planteada", es decir el cierre de la causa por inexistencia de delito. La defensa de Wanda Nara había planteado, además, que el reclamo de su ex empleada debe tramitar ante la justicia en lo Laboral, lo que la Cámara también resolverá en el futuro

MIRÁ TAMBIÉN Argentina 1985, mejor estreno nacional desde el inicio de la pandemia

NE/KDV NA