Convocados por AMIA para rendir homenaje a las 85 víctimas fatales del atentado del 18 de julio de 1994, el reconocido grupo de percusión La Bomba de Tiempo y el rapero XXL Irione se reunieron para crear juntos una pieza artística y llegar con el mensaje de Memoria, Verdad y Justicia a las nuevas generaciones.

El resultado del encuentro musical, registrado en directo desde el Centro Cultural Konex, fue presentado en las redes sociales de la entidad israelita bajo el nombre de "Porque tenemos memoria exigimos justicia" (https://www.youtube.com/watch?v=jKGRnC1LgA8), que incluye otras acciones culturales impulsadas por AMIA como la colaboración entre León Gieco y la Orquesta Infantil y Juvenil "Arnoldo Fiedotin" para interpretar juntos una nueva versión de "La Memoria" y una muestra fotográfica virtual curada por Alejandra López bajo el nombre de "Ese día".

Al respecto, el integrante y director musical de La Bomba de Tiempo, Alejandro Oliva, y el freestyler XXL Irione, compartieron sus sensaciones con Télam luego del estreno de esta colaboración en la que el rap y la percusión se unen para recordar a las víctimas y renovar el pedido de justicia a 27 años del atentado.

Según el relato de Oliva, el interés por el ensamble de percusión venía desde hace tiempo, pero finalmente se pudo concretar este año, sumando a XXL Irione como un referente del "mundo del rap" y con llegada a "un público que en su mayoría no había nacido cuando ocurrió el atentado" para "ampliar un poco y que esa información terminara de llegar a gente que no estaba muy enterada del tema".

"La Bomba de Tiempo es un grupo que está muy acostumbrado a improvisar permanentemente y a tocar con músicos de cualquier género, de cualquier estilo. Fue todo muy fluido y una vez que encontramos el rap como elemento a combinar inmediatamente surgió la idea de la base para la música", sostuvo.

Para el integrante de La Bomba de Tiempo, padre del rapero Wos, hay varios puntos de "encuentro" entre la percusión, la historia de sus instrumentos y el género urbano que enarboló en esta ocasión XXL Irione: "La percusión tiene una historia de resistencia. Es música utilizada para resistir y decir cosas de corte social, al igual que el rap en sus orígenes. Hay un origen en común: la combinación de la percusión es muy potente y muy originario. Es una energía que llega de manera muy directa. Y el rap es también la palabra con ritmo. Así que, en ese sentido, hay una coincidencia y una potencia entre las dos cosas".

Por su parte, XXL Irione aseguró que, para él, "nunca se trató de hacer una linda canción para ponerla en una red social" sino que, además de "prestar su imagen para informarle a la gente que hay 27 años de impunidad", lo concibió como "un regalo artístico para cada una de las víctimas y de los familiares".

"Me sentía como Afrika Baambaata (pionero en la cultura del hip-hop y líder de la organización cultural Universal Zulu Nation). Aparte nos entendíamos con la mirada. Ellos hacían un corte y yo entraba a rapear. En lo personal, no me interesaba si a la gente no le gustaba o le aburría que enumerara a las víctimas. A mí no me aburría. Que salga de mi boca el nombre de cada uno de ellos para mí es lo que más vale. Para cada familiar, por ahí sí es un hit, pero si la gente no lo entiende, no me importa. El regalo fue para ellos, que lo entienden y lo ven así".

"Prácticamente lo improvisamos arriba del escenario. La letra yo la tenía escrita; es una canción mía original que se llama 'Medicina' y que la modifiqué porque me pareció que podía encajar. 'Quiero que alcen una copa por los que no están, gente que se fue al cielo y nunca volverá', decía la letra original. Y ahí es donde usé ese pie para escribir una nueva letra. Lo demás surgió del encuentro con la Bomba de Tiempo", explicó Juan Manuel Fernández Maciuk, conocido como XXL Irione.

"Todavía no me llegó ninguna devolución, pero tampoco la espero. Disfruto y no tiene por qué haber un ida y vuelta. Es para que ellos atesoren, viste. Es como decir tengo esto que transformé, este diamante que saqué de entre las rocas, lo pulí y te lo regalo, guardalo para vos. No hace falta más nada. Es muy doloroso y no espero nada a cambio; lo hago porque me surge y me nació. Con esto ya estoy feliz", destacó.

En la misma línea, el director de La Bomba de Tiempo se mostró agradecido por la convocatoria para recordar "un hecho atroz" y reclamar por su esclarecimiento.

"Para que se resuelva es fundamental la memoria y obviamente que se haga justicia, porque de lo contrario esas heridas van quedando en la sociedad, como la más emblemática que venimos llevando desde hace un montón desde la última dictadura militar, y que no hacen más que abonar el campo de la discordia y el enfrentamiento. No puede haber paz si no hay justicia", añadió.

XXL Irione tenía 8 años cuando ocurrió el atentado, pero aún recuerda "el terror" que sintió siendo apenas un niño: "El día del atentado yo estaba con mi mamá, a 20 cuadras, y recuerdo que vibró todo la casa. Me desperté horrorizado, entré al cuarto de mi mamá y le dije que quería dormir con ella. Fue la primera vez que sentí un miedo así y no entendía siendo niño cómo es que había gente que quería exterminar a otra. Gente que como no pudo ganar en los papeles o con diálogo, un día se les ocurrió salir a matar. Todavía me acuerdo del terror que me causó conocer la maldad en ese nivel; no podía creer que existiera gente así caminando entre nosotros", contó.

"Para el ejercicio de la memoria, creemos que no hay estilo que no se pueda abordar", sumó Elio Kapszuk, director de Arte y Producción de AMIA, a cargo de la convocatoria, que se propone "a través de la percusión y del rap" llegar a "nuevos públicos" y que las "nuevas generaciones conozcan lo que sucedió".

"Ahora, con géneros musicales que hasta ahora no habíamos incluido, hacemos oír la falta de justicia, y traemos al presente los nombres de cada una de las 85 personas que fueron asesinadas", concluyó. (Télam)