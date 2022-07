Bastille, la banda londinense referente del indie pop europeo, llegará a la Argentina para presentar el 7 de septiembre su cuarto álbum de estudio en el Estadio Luna Park, en el marco de una gira mundial.

Con su nuevo álbum "Give Me the Future", la banda con una década de historia conformada por Dan Smith (voz, teclados), Kyle Simmons (teclados, coros, bajo), Will Farquarson (bajo, guitarra, coros) y Chris 'Woody' Wood (coros, batería) apuesta a un tributo a los tiempos tecnológicos, explorando las oportunidades como el lado oscuro de la vida en línea.

Los tickets para el concierto del Luna Park se pueden adquirir a partir de hoy a través de www.ticketportal.com.ar.

Al compositor Dan Smith se le ocurrió el concepto antes de la pandemia. Al respecto, en un comunicado de prensa dijo: "Escribir las canciones en un momento tan extraño, con todos atrapados en casa, pegados a las pantallas, alimentó la sensación de que lo que es real y lo que no, es ahora difícil de discernir".

Y agregó: "Estamos en la era de las noticias falsas y profundas y los líderes mundiales mentirosos. En línea, puedes ser cualquiera, ir a cualquier lugar, elegir cómo te ves, reescribir tu pasado, comportarte como quieras". (Télam)