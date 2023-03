La productora argentina Victoria Alonso renunció en las últimas horas como trabajadora de Marvel Studios, aunque se desconocen los motivos de su decisión. La salida de Alonso se produjo el viernes pasado, pero recién se dio a conocer este lunes y hasta el momento se desconoce el rumbo profesional que ella tomará. La noticia fue confirmada por el medio especializado The Hollywood Reporter y, si bien ante la consulta de varias fuentes no conocieron más detalles sobre su alejamiento, su salida se produjo en medio de la mala recepción de taquilla y crítica de la película "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". Alonso fue la productora del film "Argentina, 1985", que viene de ser nominada y perder como mejor película extranjera en los premios Oscar. En 2021 fue ascendida a presidenta de física, postproducción, efectos visuales y animación de Marvel Studios. Alonso llegó a los estudios de Marvel en 2006 como vicepresidenta ejecutiva de efectos visuales y posproducción, al tiempo que trabajó como coproductora en las primeras películas del Universo Cinematográfico Marvel: Iron Man, Iron Man 2, Thor y Capitán América: El primer vengador

A partir de allí, y hasta la fecha, trabajó como productora ejecutiva en todas las películas y series. Luego fue ascendida a vicepresidenta ejecutiva de producción y, en 2021, a presidenta de física, postproducción, efectos visuales y animación de Marvel Studios, donde se encargó de la supervisión de toda la posproducción del estudio. Si bien es oficial su retiro, Alonso aún figura en los créditos como productora de próximas películas de Marvel como Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y The Marvels, además de las series de Disney+ Secret Invasion, Ironheart, Echo y Agatha: Coven of Chaos. En 2019, la revista People la nombró como una de las mujeres hispanas más influyentes del mundo

"Nunca me hubiera imaginado que tendría esta aventura por delante, y hasta donde me concierne, esto recién empieza", indicó en aquel entonces al mencionado medio. Ese mismo año fue reconocida por la ONG Outfest en su gala de premios en el Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles por sus contribuciones a la representación y visibilidad en los medios del colectivo LGBTIQ+. Recientemente Alonso fue productora de la película nominada al Oscar, "Argentina, 1985", por lo que no se descarta que vuelva a producir alguna otro film. CO/GAM NA