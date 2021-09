La argentina Victoria Alonso, reconocida por ocupar el cargo de vicepresidenta ejecutiva de Producción en Marvel Studios y por ser una de las figuras clave en el armado del universo cinematográfico de esa marca, fue ascendida al cargo de presidenta de esa área, y admitió que "está especialmente entusiasmada por hacer crecer el trabajo de animación" del estudio.

"Nunca me hubiera imaginado que tendría esta aventura por delante, y hasta donde me concierne, esto recién empieza", dijo en declaraciones al sitio especializado The Hollywood Reporter, quien forma parte de la compañía desde 2006 y con el paso de los años se transformó en una de las mujeres más poderosas de la industria hollywoodense.

Y en ese sentido, destacó que para las tareas que deberá supervisar -desde posproducción hasta efectos visuales y animación-, cuenta con "un grupo absolutamente increíble de personas que aportan todo su talento a la emocionante lista de películas y series que están en el horizonte".

Tras darse a conocer la noticia, el presidente de Marvel, Kevin Feige, señaló en un comunicado para la prensa que "Victoria ha sido una compañera increíble y una parte de nuestro equipo desde la primera película de Iron Man", lanzada en 2008, que dio inicio a la gigantesca narrativa centrada en Los Vengadores.

"Es una de las ejecutivas más dinámicas, sinceras y accesibles de la industria, y estamos realmente entusiasmados de que continúe trabajando de nuestro lado en este rol más elevado, mientras llevamos a Marvel hacia el futuro", subrayó Feige.

Luego de ocupar el rol de productora también en "Iron Man 2" (2010), "Capitán América: El primer vengador" y "Thor" (2011), la productora oriunda de La Plata fue ascendida al cargo de productora ejecutiva para la primera cinta protagonizada por el famoso equipo de superhéroes y lanzada en 2012.

Ese es el puesto que también mantendrá para el estreno de las futuras entregas de "Eternals", "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" y "Thor: Love and Thunder", todas con fechas de estreno previstas para fines de este año y el próximo. (Télam)