La argentina Nashy-Nashai se convirtió en la ganadora de “La firma”, la primera serie de competencia de música urbana latina de la plataforma Netflix, en la que se midió a otros once talentos emergentes de México, Chile, Colombia, República Dominicana, Argentina, Perú, Puerto Rico y Estados Unidos.

El reality musical, que tuvo como jurado a estrellas como la rosarina Nicki Nicole, Rauw Alejandro, Tainy, Yandel y el renombrado ejecutivo de la industria Lex Borrero y consagró a la joven de 21 años oriunda del barrio porteño de Villa Soldati, que se hizo acreedora de nada menos que “la firma” de un contrato discográfico con el sello NEON16.

El formato del programa, del que también participó la argentina Wanda Original (23 años, de Carmen de Patagones, que quedó en cuarto lugar), llevó a que la docena de concursantes se instalara en una mansión de Miami.

Allí recibían la visita de los jueces del show, eran sometidos a desafíos diarios para poner a prueba su disciplina, creatividad y disposición, todo mientras escribían canciones junto a los mejores productores de la escena.

Además, debían presentarse en vivo en algunas de las discotecas más populares de Miami, como la emblemática E11even.

Nashy-Nashai, que ganó gracias a canciones como “Cosas por decir”, se crio en el seno de una familia de clase media de artistas, y ya desde antes de “La firma” se dedicaba al canto y la actuación. De hecho, previamente tuvo una destacada labor en la premiada obra musical “El arrebato”.

Según se informó a través de un comunicado, Nahiara Muchico (tal el nombre real de Nashy-Nashai) ya se encuentra de regreso en la Argentina junto a los ejecutivos de NEON16, Tainy y Borrero, trabajando en la creación y composición de su música.

"Haber ganado 'La firma' es un sueño hecho realidad y estoy muy emocionada por lo que me espera. Estoy deseando trabajar con Lex y Tainy y con todo el equipo de NEON16", dijo la artista, y agregó: "Estoy aprendiendo de los mejores en el negocio y no puedo esperar a que escuchen algunos de los nuevos sencillos que estamos planeando lanzar pronto".

La serie contó con destacados artistas como Will I Am, Luny Tunes, Nely el Arma Secreta, Elena Rose, Albert Hype, Jota Rosa, The Rudeboyz, Gaby Morales y Caleb Calloway.

La música de cada episodio ya está disponible para descargar junto con un playlist original en Spotify llamada “La firma”, que incluirá canciones de todos los invitados, jueces y los cuatro finalistas finales de la serie.

