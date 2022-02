El escritor estadounidense George R.R. Martin, autor de la serie de libros de "Game of Thrones", alcanzó un acuerdo con Marvel para adaptar al formato cómic su antología de novelas de ciencia ficción y superhéroes "Wild Cards", editada desde fines de los ochenta.

Marvel comenzó la adaptación de la primera novela de "Wild Cards", que inauguró en 1987 una extensa serie de entregas de historias editadas por Martin y escritas por él, Howard Waldrop y Roger Zelazny.

"Como mis fans ya saben, 'The Wild Cards' tiene un lugar muy especial en mi corazón, por lo que tengo el privilegio de anunciar que un titán de la industria como Marvel va a producir la narración en forma de comic desde el principio, y me genera una alegría infinita", dijo Martin.

La serie se trata de una ucronía tras la Segunda Guerra Mundial que cuenta historias de humanos con superpoderes.

El escritor Paul Cornell y el dibujante Mike Hawthorne serán los encargados de crear la nueva serie para Marvel, informó el sitio especializado The Hollywood Reporter.

"'Wild Cards' es todavía una aproximación única a los superhéroes, una cosmogonía que influyó a todo desde entonces y mantiene su poder; es un placer y un honor traer estas maravillosas historias a su hábitat natural en Marvel", agregó Cornell.

La entrega de "Marvel’s Wild Cards: The Drawing of the Cards #1" llegará a las librerías el 1 de julio en Estados Unidos. (Télam)