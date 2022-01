Ornella Muti, la gran musa del cine italiano de los 70 y 80, será una de las conductoras de la 72da

edición del Festival de San Remo y estará a cargo de la velada inaugural prevista para el martes próximo.

"Estoy muy feliz por muchas razones: una de ellas es la oportunidad de ofrecer un momento de ocio en un gran escenario de oscuridad. Intentamos no hacer un San Remo pesado, no lo

necesitamos", dijo a la agencia de noticias ANSA la actriz, quien cumplirá 67 años el 9 de marzo y en 1994 fue coronada por la revista Class como la mujer más bella del mundo.

MIRÁ TAMBIÉN Pachano, Carabajal y Mendoza lideran nominaciones a los Premios Carlos 2022

"Qué voy a hacer? No me gustaría que me dispararan...", dijo entre risas. "Traeré ciertamente mis temas, apoyo al planeta, el llamado a cada uno de nosotros a esforzarnos por el futuro, por una herencia sostenible para dejar a nuestros hijos y nietos. Sobre los riesgos relacionados con el clima, por ejemplo, se habla desde hace tiempo, pero siempre pasa todo en segundo plano", sostuvo.

En el Teatro Ariston, también habrá un momento para celebrar la larga historia de amor de Muti con el cine: tras el debut con Damiani (en "La mujer más hermosa", de 1970), entre otros, fue dirigida por Dino Risi ("Casi una historia de amor", de 1978), Mario Monicelli ("Romance popular", de 1974), Mike Hodges ("Flash Gordon", de 1980), Marco Ferreri ("La última mujer", 1975), Citto Maselli, John Landis ("Oscar", de 1991), Volker Schlöndorff ("El gran amor de Swann", de 1984), Mario Camus ("La joven casada" de 1975) y Woody Allen ("A Roma con amor", de 2012), por citar solamente algunos nombres.

Click to enlarge A fallback.

"Tuve la suerte de trabajar con importantes autores y directores: eran otros tiempos, los productores se jugaban su propia piel y asumían todos los riesgos de una película, luego siguiéndola como un niño. Hoy todo es más difícil", recordó.

Actualmente, y además de estar ensayando una obra teatral con el impulso de su hija Naike, la actriz creó la asociación Ornella Muti Hemp Club, que se ocupa de difundir información

MIRÁ TAMBIÉN Serrat agota las entradas para sus tres fechas en el Movistar

sobre el uso terapéutico del cannabis.

"No impulsamos el aspecto lúdico, sino el uso con fines curativos -aclaró- y hay muchos estudios que muestran cómo esta hierba puede ser de ayuda contra algunas enfermedades. Entonces

eres libre de usarlo o no". (Télam)