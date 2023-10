Julia Ormond, la actriz inglesa mejor conocida por sus papeles en películas de los 90 como "Leyendas de pasión", "Lancelot: el primer caballero" y "Misterio en la nieve", demandó a Harvey Weinstein por agresión sexual y también denunció por el episodio a la agencia CAA, The Walt Disney Company y Miramax.

En una demanda presentada esta mañana en la Corte Suprema de Nueva York obtenida por el por el sitio especializado Variety, Ormond afirma que Weinstein la agredió sexualmente en 1995 después de una cena de negocios cuando la atrajo para que le diera un masaje, se subió encima de ella, se masturbó y la obligó a hacerle sexo oral.

Después de la presunta agresión, Ormond informó a sus agentes Bryan Lourd y Kevin Huvane lo que había sucedido con Weinstein, según la demanda, que afirma que los agentes de la CAA le advirtieron que no hablara y no la protegieron. Lourd y Huvane, que hoy son copresidentes de CAA, no son nombrados como acusados, pero se mencionan con frecuencia a lo largo de la demanda de Ormond como sus representantes en ese momento, por lo que la demanda contra CAA es por negligencia e incumplimiento del deber fiduciario.

Miramax, la empresa que Weinstein cofundó con su hermano Bob, y The Walt Disney Company, propietaria de Miramax en los años 90, están siendo demandadas por supervisión y retención negligentes: en la demanda se citan numerosos exejecutivos de Miramax y Disney, incluido Michael Eisner, que era el director ejecutivo de Disney en ese momento, y Jeffrey Katzenberg, que era presidente de Disney, aunque no son acusados. Los ejecutivos de Disney mencionados en la demanda ya no trabajan en la empresa.

MIRÁ TAMBIÉN Versión de La casa de Bernarda Alba con actores despide el 2023 en el Colón de Mar del Plata

"Los hombres de CAA que representaron a Ormond sabían sobre Weinstein. Lo mismo hicieron los empleadores de Weinstein en Miramax y Disney", se afirmó en la demanda.

"Descaradamente, ninguna de estas empresas prominentes advirtió a Ormond que Weinstein tenía un historial de agredir a mujeres porque era demasiado importante, demasiado poderoso y les hacía ganar demasiado dinero", agregaron los abogados de la demandante.

Weinstein, que ha sido condenado por violación en dos jurisdicciones y acusado por más de 100 mujeres a lo largo de décadas, niega las acusaciones de Ormond.

En una entrevista telefónica, Ormond le dijo a Variety que "está hablando porque quiere ser parte del cambio que puede hacer que Hollywood y otros lugares de trabajo estén más seguros contra los depredadores sexuales".

MIRÁ TAMBIÉN El grupo Arde la Sangre lanza canción y video clip y presenta recitales en Argentina y Uruguay

"Estoy presentando mi historia ahora públicamente porque siento que todavía necesitamos un cambio sistémico, y creo que necesitamos la responsabilidad de los facilitadores para llegar allí, siento que esto es lo que me pasó a mí", añadió.

Ormond está presentando su demanda bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos, que crea una ventana retrospectiva fuera del estatuto de limitaciones. La Ley de Sobrevivientes Adultos se aprobó después del movimiento #MeToo, y Ormond dice que puede compartir su historia gracias a la valentía de otras mujeres y sobrevivientes.

Ormond espera que, al compartir su historia, pueda generar un impacto en la transparencia corporativa con respecto a las estructuras de presentación de informes en el lugar de trabajo y el uso de acuerdos de confidencialidad para silenciar a las víctimas.

"Obviamente, Harvey Weinstein está en prisión y estará en prisión por mucho tiempo. Personalmente, no creo que Harvey hubiera podido hacer esto sin facilitadores. Y para mí, esa es la capa a la que hay que llegar, en términos de la causa raíz. Si lo piensas bien, si hubiera habido mejores prácticas y Harvey hubiera sido denunciado desde el principio después de su primera agresión sexual, podría haber aprendido comportamientos diferentes y, potencialmente, todas las personas que siguieron no habrían resultado perjudicadas. Pero no lo fue. Y hay una razón para ello", apuntó. (Télam)