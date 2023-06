La 76ta. edición de los Premios Tony, que anualmente reconocen lo más destacado del circuito teatral estadounidense y más específicamente de Broadway, y que en esta ocasión contarán por segunda vez consecutiva con la conducción de la actriz ganadora del Oscar Ariana DeBose, podrán verse en vivo este domingo a partir de las 21 a través de la pantalla de la señal de cable Film&Arts.

Organizados por el American Theatre Wing y la Broadway League, los galardones que serán realizados en el United Palace de Nueva York tienen como las piezas más nominadas al musical "Some Like It Hot", basada en la recordada película "Una Eva y dos Adanes" (1959), con Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon; y a las obras "Ain't No Mo'" y "Leopoldstadt", escrita por Tom Stoppard.

Se tratará de una ceremonia no muy alejada de lo usual pero sí atravesada por la huelga que el Sindicato de Guionistas de Hollywood lleva adelante desde el pasado 2 de mayo en reclamo de mejoras salariales y en sus condiciones de trabajo, y que llegó a poner en jaque la gala en sí misma.

Frente a la negativa de una exención que les permitiría contar con libretistas profesionales para el armado de la entrega, los responsables de los Tony estuvieron cerca de transformarla en una conferencia de prensa, como sucedió con los Globos de Oro durante el paro que el sindicato llevó adelante en 2008, o de posponerla al igual que en 2021 por la pandemia de Covid-19; pero finalmente los guionistas anunciaron que no interrumpirían la transmisión con una protesta.

Con esa resolución a medias, los premios deberán sostenerse a fuerza de las performances en vivo de sus piezas candidateadas, montajes pregrabados y discursos de aceptación de las y los ganadores, así como con la habilidad de DeBose -que en los Oscar de 2022 se alzó con la estatuilla a Mejor actriz de reparto por su rol en "Amor sin barreras", de Steven Spielberg- para administrar los tiempos televisivos y del evento por sí misma junto a los productores.

Así todo, los galardones conservan sus expectativas gracias a la presencia de la buena cantidad de prominentes actrices y actores que conforman las ternas interpretativas, como la ganadora del Oscar Jessica Chastain (por "A Doll's House"), Jodie Comer (por "Prima Facie"), Jessica Hecht (por "Summer, 1976") y Audra McDonald (por "Ohio State Murders"), que integran la terna de Mejor actriz protagónica en el rubro de obras teatrales.

En su análogo masculino, en tanto, los nominados son Yahya Abdul-Mateen II y Corey Hawkins (por "Topdog/Underdog"), Sean Hayes (por "Good Night, Oscar"), Stephen McKinley Henderson (por "Between Riverside and Crazy") y Wendell Pierce (por "Death of a Salesman").

Para las máximas estatuillas de los Tony, la categoría de Mejor obra, se disputarán "Ain't No Mo", "Between Riverside and Crazy", "Cost of Living", "Fat Ham" y "Leopoldstadt"; mientras que en el terreno de los musicales las seleccionadas son "& Juliet", "Kimberly Akimbo", "New York, New York", "Shucked" y "Some Like It Hot". (Télam)