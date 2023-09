La siempre portentosa grilla del Festival Guitarras del Mundo que el miércoles iniciará su 29° edición con un especial acento en el centenario de Eduardo Falú, tendrá entre las nuevas figuras internacionales de su rica historia al estadounidense Adam Levin y al Cuarteto de Guitarras de Costa Rica.

Desde el miércoles 27 a las 17 en la Cúpula del Centro Cultural Kirchner (CCK) hasta el cierre previsto para el domingo 8, también a las 17 en el Auditorio Nacional del CCK, la saga de unos 40 conciertos con entrada gratuita diagramados por su director artístico Juan Falú, recorrerá otras salas y espacios porteños y de buena parte del país.

Con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Guitarras del Mundo podrá apreciarse en las ciudades de Jujuy, Salta, Baradero, Misiones, Rosario, Santiago del Estero, San Fernando del Valle de Catamarca, Corrientes, Viedma, Mar del Plata, Santa Fe, Malvinas Argentinas y San Miguel de Tucumán.

Además, habrá funciones en Villa Gesell, La Rioja, Barranqueras, Paraná, Carlos Casares, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Rosa, Olavarría, Guaymallén, Ushuaia, Villa El Chocón, Azul, San Luis, Monte Grande, Esquel, Río Gallegos, Córdoba, Neuquén y Formosa.

En comunicación con Télam desde Centroamérica, los integrantes del Cuarteto de Guitarras de Costa Rica confiaron: “tenemos una gran ilusión de participar en un Festival tan importante y a cuyo director artístico, el maestro Juan Falú, admiramos”.

El conjunto formado en 208 e integrado por Julio Monge, Nicolás Alvarado, Edmundo Núñez y Manuel Durán que aquí actuará el 27 en el CCK, 28 en Casa Suiza de Baradero, el 29 en el Auditórium marplatense y el 30 en la Casa de la Cultura de Villa Gesell, celebró “poder estar por primera vez en un país que sabemos que es amante de la guitarra”.

En medio de sus constantes giras internacionales por el planeta, el estadounidense Levin reconocido como solista y músico de cámara y con una docena de álbumes publicados, señaló a Télam que “espero que la experiencia esté llena de vida y nuevas experiencias, permitiéndome compartir mi voz artística con el pueblo de Argentina”.

“Esta será mi primera vez allí y será una introducción a la gente, la cultura, las tradiciones, la música y la larga historia del país. Estoy seguro que esta visita sea nada menos que una aventura para mi alma artística”, agregó quien tocará el 27 en la gala de apertura, el 28 en la Sala Lavardén de Rosario, el 29 en el Salón de Cultura de UPCN Santa Fe, el 30 en el Auditorio UPCN de Entre Ríos y el 1 de octubre en la Sociedad Israelita de Carlos Casares.

Otros nombres salientes de esta edición serán los internacionales de Itaguay 55, Hugo Muñoz Gómez, Adam Tully, Lucie Delahaye, Serkam Yilmaz, Guitarra Dúo y Luis Chávez Chávez, entre más.

La legión local, en tanto, la conforman Jorge Cardoso, Carlos Moscardini, Dúo Snajer-Arriazu, Carlos Martínez, Pedro Rossi, Juan Pablo Gascón, Silvina López y César Angeleri, por citar apenas algunas de sus figuras.

En esta edición y al calor del centenario del compositor y guitarrista salteño Eduardo Falú, su sobrino Juan indicó a Télam que “va a haber una serie de participantes que en sus conciertos incluirán obras de Eduardo, como es el caso de Silvina López, de Carlos Martínez y también el mío. Además, Guillermo Deci con Andrea Bobam, quienes conforman un dúo de guitarra y piano, harán parte de la ‘Suite argentina’ y en el cierre un bloque estará destinado a obras de Eduardo Falú”.

Télam: Buena parte del foco del 29° Guitarras del Mundo estará puesto en el centenario de Eduardo Falú ¿Qué conocen de su obra y cómo lo definirían?

Adam Levin: Eduardo Falú fue una luminaria entre los compositores y guitarristas argentinos y unificó la música folclórica con la música clásica, de la misma manera que Astor Piazzolla lo hizo desde el tango. Su familiaridad con la poesía y la armonía le dio la capacidad única de poner música a los poemas. Su voz de barítono siempre resuena en mis oídos. Nunca tuve la oportunidad de escucharlo en vivo, pero tengo mucha curiosidad por aprender más sobre su legado y escuchar su música en su país de origen.

Cuarteto de Guitarras de Costa Rica: Eduardo Falú es un referente de la guitarra y el folclore argentino, un gran compositor e intérprete que fusionó elementos de la música académica y popular en sus obras y que llevó la música argentina y sudamericana a muchos otros países, así que es una fuente de inspiración para nosotros, que también tratamos de llevar siempre como parte de nuestro repertorio, un poquito de Costa Rica a los países que visitamos.

T: ¿Cómo se presentan artísticamente y con qué repertorios participarán de Guitarras del Mundo?

AL: Durante los últimos 15 años he desarrollado una voz personal en torno a la nueva música que me dedican compositores de todo el mundo, principalmente España e Israel. Viví en España durante tres años como becario Fulbright porque tenía curiosidad por el sonido español. Desde pequeño toqué todas las piezas famosas en español, sin embargo, las aprendí en una pequeña ciudad en las afueras de Chicago. Tenía muchas ganas de desvelar los secretos de una música que había tocado toda mi vida, pero que no entendía muy bien por ser de una cultura diferente. También disfruto el proceso de trabajar con compositores para cultivar la mejor interpretación posible. También es una manera de contribuir personalmente al futuro de la música clásica y de la guitarra clásica. Si no apoyamos a los nuevos compositores, siempre estaremos estancados en el pasado. Uno de mis mentores y guías más cercanos me dijo una vez que necesito jugar con la sangre en mis venas; es decir, necesito jugar con la expresividad y la vitalidad. El repertorio que interpretaré será una mezcla de música tradicional y magnífica del gran compositor español, Joaquín Turina, así como del gran aliado y amigo de Segovia, Mario Castelnuovo-Tedesco, además de una impresionante obra del cubano-español. Compositor Eduardo Morales Caso.

CGCR: Somos un ensamble que desea mostrar la versatilidad de la guitarra en la interpretación de diferentes estilos de música y que presentamos por tanto un repertorio variado, desde versiones instrumentales de canciones del ámbito popular, a piezas que incluyen técnicas extendidas del instrumento, como el uso de la percusión, así como obras de compositores renombrados de la guitarra actual. Interpretaremos principalmente música de compositores costarricenses tales como Edín Solís, Alonso Torres, Ray Tico, Fidel Gamboa, Vinicio Meza y nuestro integrante Edmundo Núñez; así como obras de los compositores Sergio Assad (Brasil) y de los estadounidenses Andrew York y Carlos Rafael Rivera.

T: ¿En qué momento consideran que se encuentra la guitarra como instrumento y como expresión dentro de la escena musical actual?

AL: Mi padre me inició en la guitarra clásica a los siete años y mi amor por el instrumento creció a través de la música de diversas culturas. La guitarra tiene un propósito importante. Nos permite viajar por el mundo sin movernos de nuestros asientos. Es el vehículo perfecto para explorar diferentes tradiciones y culturas musicales. Especialmente en un mundo tan interconectado debido a internet, la guitarra es algo que podemos sostener en nuestras manos y contra nuestro pecho y aprender sobre el mundo a través de los ojos y oídos de las historias. compositores más queridos.

CGCR: La guitarra se mantiene como un instrumento relevante y vigente en la escena musical actual. Es un instrumento muy versátil que se presta para diversos géneros musicales y puede evocar diversos sentimientos con su amplia gama de sonoridades. Está muy arraigado en nuestras naciones latinoamericanas por su cercanía con la música de nuestros pueblos y en el ámbito de la música académica cada vez tiene una mayor representación. (Télam)