Luego de las escandalosas declaraciones de Mauro Icardi, L-Gante compartió hoy un adelanto del videoclip que grabó junto a Wanda Nara en la casa que la mediática tiene en el barrio privado Santa Bárbara

En la foto en cuestión se los ve de espaldas, sentados en una mesa. Él, con un traje claro y lentes de sol; ella, con un vestido rojo despampanante y su melena rubia suelta

Y como si esto fuera poco, comparó esa situación con una escena romántica de La dama y el vagabundo. El rodaje se llevó a cabo el miércoles 12 de octubre y corresponde a la canción El último romántico, que el joven oriundo de General Rodríguez le dedicó a la mediática

Y al enterarse de lo que estaban haciendo, Icardi estalló en las redes sociales

"Están haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. El cantante puso que estaban en otro lado y la verdad es que están en Santa Bárbara. El video es un poco ridículo", sentenció el jugador del Galatasaray de Turquía en un escandaloso vivo de Instagram. Además, se refirió a los rumores de embarazo que protagonizó la madre de sus hijas Francesca e Isabella

"Obviamente, lo del embarazo (que sería fruto de su relación con L-Gante) ni hay que responderlo. Eso ya lo respondió ella. Los que siguen la historia, saben que hace 6 años que tuvimos a Isabella y que no puede quedar embarazada. Nada más", señaló. Y acusó a su esposa de haber abandonado a sus cinco hijos, que quedaron a su cuidado en Turquía

"Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, ya terminó la grabación del programa que estuvo haciendo. También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas", declaró, acompañado por Valentino, el mayor de los varones que Wanda tuvo con Maxi López. MBC/SPC NA