Como si le faltara algún casillero por llenar dentro de su amplio espectro musical, Axel Krygier es uno de los autores que trabajó en una pieza creada a partir de la sonata "Patética" de Ludwig van Beethoven, la cual podrá ser apreciada el próximo 27 de octubre en el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK), a pedido del Instituto Goethe, en el marco de las celebraciones por el 250 aniversario del nacimiento del genial compositor alemán.

En el concierto, que será transmitido por streaming a nivel mundial, un ensamble de nueve instrumentos abordará creaciones de distintos autores cuya consigna era tomar como referencia el segundo movimiento de la sonata de Beethoven y proponer lecturas surgidas desde sus respectivos lenguajes propios.

"La condición era que los compositores no interpretaran nada, sino que crearan para un ensamble de nueve instrumentos predeterminados. Fue una experiencia muy intensa. Al principio no sabía cómo encararlo porque me preguntaba cómo debía ser mi lenguaje para escribir música para un grupo tal", confesó Krygier.

Y reveló: "Estuve dando vueltas bastante tiempo al concepto de lo que iba a hacer porque realmente tenía cierto temor a no encontrar mi manera de decir para un grupo clásico y finalmente me decidí por la música que me gusta hacer. Tengo un lenguaje musical de años y decidí respetarme, seguir mi instinto musical. No trabajé atonalismos ni formas de escritura contemporáneas, sino que trabajé desde mi lugar de músico popular".

Tras superar "el prurito en hacer esto y en que lo consideraran basura romántica", Krygier afirmó que disfrutó "de forma intensa" esta labor que por momentos le permitió sentirse "un compositor clásico".

"Encontré una manera de desarrollar y de meterme en la partitura muy satisfactoria", concluyó. (Télam)