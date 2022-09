El guitarrista y compositor Diego "Dipi" Kvitko, uno de los exponentes de la escena actual del tango, escribió “Kliber. Método moderno de guitarra”, un libro de partituras que acaba de publicarse y traduce el lenguaje universal del instrumento a la diversidad de músicas populares argentinas.

Motivado por su necesidad de reivindicar la cultura propia y acercar el repertorio del tango y folclore a músicos y estudiantes dedicados a la ejecución de guitarra, Kvitko publicó este libro, editado por Mil Campanas, donde vuelca y condensa su amplia experiencia en las aulas como docente y en los escenarios como músico.

"Hace más de 25 años que me dedico a tocar, estudiar, componer y pensar en el tango –apuntó a Télam "Dipi"-, y con este libro mi intención es que las personas que se interesen en la armonía y la lectura puedan a la vez ir conociendo obras del género tango y de todo nuestro folclore, ya que no hay motivo por el cual separar las dos cosas; así como efecto ‘residual’, quien pase por el proceso de este libro también alojará en su oído un bagaje de repertorio nacional”.

El guitarrista encaró esta tarea convencido de que la música “real” no siempre responde a patrones regulares y predecibles, y que trabajar únicamente con músicas extranjeras no alcanza para lograr un acercamiento completo a la lectoescritura, armonía y técnica con púa de la música popular argentina, con sus tradiciones y particularidades.

MIRÁ TAMBIÉN Desde mañana Pompapetriyasos propone el Festival Internacional de Teatro de Máscaras “Arquetipos”

El “Kliber” nació para allanar un camino y para que los estudiantes no se topen con las dificultades que se encontró él cuando, de muy joven. quiso encontrar un método para tocar música argentina con guitarra.

“El libro puede servir también como disparador para aprender los ritmos de las distintas regiones y para profundizar luego en el conocimiento del repertorio”, indicó el músico que, entre otros proyectos, viene transitando desde un largo e interesante recorrido junto al cantor Walter “Chino” Laborde.

El flamante trabajo de Kvitko de algún modo toma como fuente de inspiración al “Método moderno de guitarra” de Berklee, escrito por William G. Leavitt, un libro que trascendió generaciones y se convirtió en una herramienta clave en la formación en lecto-escritura musical para una gran cantidad de músicos dedicados a la interpretación de la guitarra en la música popular.

Esa marca está presente en esta obra –que puede conseguirse en las librerías y se puede reservar en el sitio milcampanas.com.ar- pero atravesada por tangos clásicos y canciones del litoral.

MIRÁ TAMBIÉN Agenda de espectáculos teatrales y musicales del fin de semana

Kvitko nació en Buenos Aires en 1975. Es egresado y docente de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, donde cultivó una estrecha relación con Aníbal Arias, maestro de la guitarra e integrante del cuarteto de Aníbal Troilo. No sólo estudió con Arias sino que formó parte durante 10 años de su cuarteto de guitarras.

A lo largo de su camino, Kvitko se desempeñó junto a figuras de la música argentina como Jorge Vidal, Leopoldo Federico, Jairo, Víctor Lavallén, Peteco Carabajal, Rudi Flores, Sandra Luna, José Ángel Trelles, Ricardo “Chiqui” Pereyra, Omar Mollo, Daniel Melingo, Hugo Rivas y Abel Córdoba.

Télam: ¿Cómo surge la necesidad de hacer este libro tan importante para nuestra cultura en los tiempos que corren?

Diego “Dipi” Kvitko: El germen de este libro surge en mis primeros años de estudiante, cuando quise comenzar con la lecto-escritura musical en la guitarra, solo me encontré con métodos extranjeros. Por otro lado, cuando me acerqué al tango lo tuve que hacer mediante discos, arreglos de Aníbal Arias y la data que me podían pasar verbalmente otros músicos. Pero nunca encontré un método. Este libro intenta comenzar a engrosar esta literatura que desde hace unos años comenzó a crearse.

T: Tangos como “Besos brujos” y “Mariposita”, valses como “Sueño de juventud” y canciones del litoral aparecen en este libro que trabajaste basado en el método Berklee.

DDK: El método de Berklee es importantísimo, el Kliber lo que intenta aportar es el tránsito por la música verdadera (ya que en el método de Leavitt son ejercicios) y nuestra. Así que cumple dos funciones, la de aportar conocimientos generales de la música y la de conocer el repertorio argentino.

T: ¿Cómo fue el trabajo junto a Mil Campanas?

DDK: La edición supera mis fantasías, tuve el aporte de Felipe Traine en el diseño y armado de las partituras, a Fede Beilinson ayudándome en las correcciones y el inmenso aporte de Selim Sametband en la creación de los retratos que adornan el libro.

T: En la Argentina la guitarra es el instrumento que más nos representa. ¿Lo pensás de este modo? ¿Cómo ves el panorama actual de la guitarra en la escena musical argentina?

DDK: La guitarra es sin dudas hace décadas el instrumento por excelencia en la Argentina y en el mundo, el problema radica en la música popular o lo que hoy se considera como música popular. No hay lugares para que se difunda "nuestra" música, por ende la gente no la conoce, no la busca, y esos lugares son ocupados por músicas extranjeras o cultores de ritmos foráneos, pobres en armonía, melodía, ritmo y poesía. Aún así somos muchos los músicos y músicas dispuestos a seguir luchando. (Télam)