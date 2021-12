Klan, alias del rapero y freestyler Lucas Matías Santo, se prepara para representar a Argentina en la Final Internacional de Red Bull Batalla que se disputará mañana en Chile, y en charla con Télam aseguró que se siente "más listo que nunca".

"Mis sensaciones hoy, a un día de la Internacional, son las mismas que tenía en la previa de la Nacional, ya que cuando comencé ese ‘mood’ seguí igual; es como que el cuento se hizo un poco más largo y termina mañana. Mi equilibrio es el mismo y las ganas son más todavía", confía Klan en comunicación desde Viña del Mar.

Allí desde las 21 de mañana y en el imponente marco de la histórica Quinta Vergara, que desde el año 1960 ha sido sede del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el rapero que el pasado 30 de octubre se impuso en la Final Nacional Argentina de Red Bull Batalla se cruzará con los mejores MCs de la disciplina en habla hispana.

El certamen, para muchos la “madre de todas las competencias”, tendrá nuevamente público presencial y tendrá transmisión en vivo por streaming por Red Bull TV y por el canal de YouTube de la marca de bebidas energizantes.

El espectáculo, que combina show, deporte y arte en partes parejas, tiene ya a los 16 clasificados, encabezados por los que integraron el podio el año pasado, todos con chances de convertirse en el primer bicampeón de la historia.

Estos son el mexicano Rapder, triunfador en 2020; el malagueño Skone, subcampeón actual y campeón en 2016; y el mexicano Aczino, para muchos el mejor de la historia, que llega como tercero y que desde que se quedó con el cinturón en 2017 nunca se bajó del podio.

A ellos se les suman los campeones nacionales del año: Klan por Argentina, Hammer (Uruguay), Skiper (Mexico), P8 (Costa Rica), Basek (Chile), Marithea (Colombia), Stick (Perú), Gazir (España), Reverse (USA), Alfredozki (Ecuador) y Éxodo Lirical (República Dominicana).

Los últimos dos puestos son para el mexicano RC, el subcampeón nacional más votado este año, y el peruano Jair Wong que selló su ticket ayer al consagrarse en el Torneo de Plazas, que busca llevar al máximo escenario a un rapero del underground.

Klan llega en estado de gracia tras su triunfo ante Tata el sábado en la primera fecha de FMS, y haciendo gala de una marcada evolución. A los 27 años, la puesta en escena, la agresividad y el punchline hardcore de siempre se combinan con las técnicas y un flow y musicalidad renovados. Su objetivo: sumarse al Olimpo de MCs argentinos que ganaron la Internacional, Frescolate, Dtoke y Wos.

- Télam: Antes de la Nacional decías que sentías todo alineado para dar un gran nivel y terminaste como campeón. ¿Qué sensaciones tenés ahora?

- Klan: Me preparé ocho años para este momento. No es que me empecé a preparar hace dos semanas, ni hace un mes ni hace tres. Cada año en que fui a intentar ganar la Nacional era un año en el cual yo venía pensando en este momento. Año tras año mi preparación fue aumentando, fui disciplinándome y transformándome en lo que soy hoy. Estoy más listo que nunca.

- T: Tenés muchas batallas internacionales en tu carrera, pero nunca una como esta. ¿Qué tiene de especial?

- K: Primordialmente, la que la hace especial entre las demás es el lugar donde se hace y el reto al cual me enfrento, ya que lo que siempre quise fue poder competir por un título mundial en otro país. Para mí es el máximo prestigio lograrlo afuera, y que sea en Chile, que es el país más rapero del mundo, para mí que amo esta cultura hip hop es impagable.

- T: Las internacionales suelen dividir a los fans de acuerdo a las nacionalidades, más allá del estilo de los artistas. Se ve una suerte de “futbolización” del público. ¿Cómo tomás eso?

- K: A lo largo de todos estos años aprendí que esta cultura es educación, solidaridad y que hay que compartir. Yo estoy listo para ayudar a que el mundo entienda que acá no hay que hacer división de países, división de edades, de colores, de géneros ni de nada. Somos todos Hip y somos todos Hop. “Estamos en el rap de por vida”, dijo Kase O (prócer del rap español y amigo de Klan).

- T: ¿Qué significaría ganarla para tu carrera como freestyler?

. K: Para mí significa trascender, cerrar un círculo gigantesco. De hecho me pone la piel de gallo ponerme a pensar el momento culmine al que estamos llegando. Como freestyler siento que es una realización personal, un momento de transformación, de catarsis.

- T: Mañana habrá público, algo que ningún campeón tuvo en sus respectivas nacionales este año. ¿Cambia el juego?

- K: Si cambia el juego, cambia para bien. Venimos de momentos muy pero muy difíciles en el planeta, de una pandemia horrible que nos separó, nos alejó y nos sacó a nuestros seres queridos. Esta es una oportunidad única para celebrar que seguimos vivos. Qué más lindo que nosotros y ellos compartiendo en un mismo lugar, haciendo saber que acá seguimos.

- T: El escenario de la Internacional este año está muy vinculado a un evento tradicional como es el Festival de la Canción de Viña de Mar. ¿Qué significa que el freestyle llegue a ese anfiteatro?

- K: Siento que el freestyle siempre se mereció cosas como estas, y el hecho de que esté sucediendo quiere decir que nuestros sueños no fueron en vano. Cuando las generaciones siguientes miren atrás y vean de dónde salimos, del charco y del potrero y vean que terminamos en un lugar como la Quinta Vergara van a soñar también.

- T: Por último, una reflexión de tu parte sobre la presencia de Marithea en esta Internacional. Es apenas la segunda mujer en la historia en ganarse un lugar en Red Bull Internacional desde la venezolana Kim en 2007. ¿Cuánto ves que han evolucionado las pibas en estos últimos años?

- K: Su participación para mí es súper importante por todo lo que representa ella. Siento que es uno de los seres que más se lo merece, siento que el hip hop está orgulloso de que ella esté acá; era necesario que esto pase. Sinceramente, le deseo el mayor de los éxitos, y siento que es representativa de la cultura.

Me parece que las pibas son buenísimas, y que poco a poco están mostrando que ese lugar les corresponde. Siempre se lo merecieron. (Télam)