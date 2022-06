La actriz inglesa Kim Cattrall formará parte del elenco de "Glamorous", una próxima serie de Netflix en la que tendrá el rol de una exitosa empresaria de la industria cosmética.

Cattrall, popular por su papel de Samantha Jones en "Sex and the City", será la estrella del proyecto que tendrá inicialmente 10 episodios y comenzará a filmarse en julio en Toronto, Canadá, informó el sitio especializado Variety.

La serie cuenta la historia de Marco Mejia, interpretado por Ben Pierce, quien comienza a trabajar para la magnate de los cosméticos Madolyn Addison.

El envío estará a cargo de Jordon Nardino, que escribirá los guiones y será productor ejecutivo junto a Damon Wayans Jr. y Kameron Tarlow.

Cinco veces nominada a los premios Emmy, Cattrall puso su voz en la sitcom "How I Met Your Father" y actúa también en la nueva versión de la serie "Queer as Folk", además de protagonizar junto a Robert De Niro el drama próximo a estrenarse "About My Father". (Télam)