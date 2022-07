El actor y trapero Lorenzo "Toto" Ferro, conocido musicalmente como Kiddo Toto, presentará mañana en vivo las canciones de su segundo disco "Mansión Helada" desde el escenario del porteño Niceto Club.

El disco cuenta con las colaboraciones de Bizarrap, Daniel Melingo, Louta, Malena Villa, Oniria y Violeta Recondo, entre otros.

Tras estrenarlo a principios de año -junto a un cortometraje protagonizado por el multifacético artista junto a Cecilia Roth bajo la dirección de Federico Luis Tachella- y defenderlo en el Lollapalooza Buenos Aires, Kiddo Toto promete repetir el impacto de aquella multitudinaria velada.

"No siento que sea capaz de crear un personaje o un alter ego; es todo lo mismo. De hecho, Kiddo Toto soy yo hablando de lo que me pasó con la fama y el amor. Y si no lo hubiese dicho en este disco, por ahí nunca lo hubiese entendido. Son cosas que uno tiene que bajar a tierra para entenderlas. Lo hice como un método de sanación para entender lo que había vivido", reflexionó el artista urbano, en diálogo con Télam.

El protagonista del filme "El Ángel" se siente bendecido por el aporte de sus invitados que "no le tuvieron fobia" a meterse dentro de su universo musical: "Son personas que admiro, relajadas, que tienen la capacidad de experimentar y jugar. Esas son las personas que me atraen: las que son capaces de sumarse a algo que ya tiene un camino y un concepto y no tienen que llevarlo para un lado más suyo", añadió. (Télam)