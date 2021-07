"Jolt", la nueva película de comedia de acción protagonizada por la actriz inglesa Kate Beckinsale, conocida por sus roles en cintas como "Pearl Harbor" y "El aviador", esta vez en el papel de una mujer que debido a un trastorno neurológico sufre de esporádicos impulsos asesinos, puede verse desde hoy en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Dirigida por la realizadora estadounidense Tanya Wexler ("Histeria, la historia de un deseo", "Cómo salir de Búfalo"), el filme significa el retorno de Beckinsale al cine luego de su último trabajo en el drama racial "Farming" (2018, de Adewale Akinnuoye-Agbaje).

La historia, guionada por Scott Wascha, sigue a Lindy (Beckinsale), que bajo su fachada sarcástica y simpática oculta un doloroso desorden neuronal que le provoca sorpresivos y violentos ataques de ira que sólo puede frenar ella misma al darse una descarga eléctrica con un dispositivo tecnológico.

Aislada y con problemas para relacionarse con la sociedad debido a su particular condición, la protagonista conoce a Justin (Jai Courney), un contador que despierta su interés romántico, aunque el idilio durará poco luego de que Lindy lo encuentra asesinado poco después.

El triste episodio la embarca en una furiosa misión para hallar al asesino, mientras es perseguida por la Policía, que la señala como la principal sospechosa del crimen.

El elenco cuenta con la participación de reconocidas figuras de la industria como la ganadora del Oscar a Mejor Actriz Susan Sarandon ("Mientras estés conmigo"), Stanley Tucci ("En primera plana"), Bobby Cannavale ("El irlandés"), Laverne Cox ("Orange is the New Black"), David Bradley ("After Life") y Ori Pfeffer ("Hasta el último hombre"), entre otros. (Télam)